Honor Magic8 Ultra xác nhận hỗ trợ liên lạc vệ tinh và sạc nhanh 120W

Mới đây, một chiếc điện thoại Honor mới với số model BKQ-AN20 đã được ghi nhận trên cơ quan chứng nhận 3C của Trung Quốc. Thiết bị này được mô tả là "thiết bị đầu cuối di động vệ tinh (5G)" và hỗ trợ sạc nhanh 120W ấn tượng. Số model này được cho là liên quan đến mẫu Magic8 Ultra sắp ra mắt, theo các thông tin rò rỉ gần đây.

Ảnh minh họa

Leaker nổi tiếng Digital Chat Station cho biết Honor Magic8 Ultra sẽ là điện thoại thứ hai sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và đã đạt chứng nhận mạng tại Trung Quốc. Đặc biệt, thiết bị này sẽ hỗ trợ kết nối vệ tinh Tiantong, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi và nhắn tin ngay cả khi không có sóng di động.

Ngoài ra, Digital Chat Station cũng nhấn mạnh rằng việc phát triển camera chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định thời điểm ra mắt chính thức của Magic8 Ultra. Flagship này dự kiến sẽ sử dụng cảm biến OmniVision OV50R LOFIC, và Honor đang nỗ lực hoàn thiện phần cứng cũng như tinh chỉnh hình ảnh để cạnh tranh trực tiếp với Xiaomi 17 Ultra.

Trước đó, leaker Smart Pikachu cũng đã tiết lộ rằng Honor Magic8 Ultra sẽ được trang bị pin 7.000 mAh, đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 2 ngày của người dùng.