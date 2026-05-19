HONOR 600 Series lộ phiên bản pin 8.600 mAh kèm phụ kiện cực lạ

Tháng trước, HONOR đã chính thức ra mắt hai mẫu smartphone mới là HONOR 600 và HONOR 600 Pro trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ có những điểm khác biệt đáng kể so với các mẫu quốc tế.

Theo thông tin từ nhiều nguồn rò rỉ, HONOR đang chuẩn bị giới thiệu các biến thể với thiết kế độc đáo hơn, đi kèm với viên pin dung lượng lớn hơn và có thể sẽ có thêm một phụ kiện đặc biệt.

HONOR 600 bản nội địa sẽ sớm ra mắt.

Cụ thể, leaker Fixed Focus Digital cho biết HONOR có thể phát triển một màn hình phụ rời cho dòng HONOR 600 sắp ra mắt. Phụ kiện này sẽ được gắn từ tính vào mặt lưng của thiết bị và có thể đảm nhiệm nhiều chức năng như bộ điều khiển camera từ xa, đèn chiếu sáng hỗ trợ chụp ảnh, màn hình phụ để xem trước nội dung, hoặc thậm chí hiển thị hình nền cá nhân hóa.

Ở phiên bản toàn cầu, cả HONOR 600 và 600 Pro đều được trang bị màn hình AMOLED 6.57 inch với tần số quét 120Hz và độ sáng cao. Biến thể tiêu chuẩn sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4, trong khi bản Pro được trang bị chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ hơn.

Hệ thống camera cũng rất ấn tượng với cảm biến chính 200MP và camera selfie 50MP trên bản tiêu chuẩn, trong khi bản Pro có thêm camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 3.5x. Pin của các mẫu quốc tế đạt 7.000 mAh, hoặc 6.400 mAh tại châu Âu, trong khi bản Pro hỗ trợ sạc không dây 50W.

HONOR 600 Series sẽ đi kèm phụ kiện độc đáo.

Tuy nhiên, nâng cấp đáng chú ý nhất cho thị trường Trung Quốc có thể là dung lượng pin. Theo thông tin từ Smart Pikachu, HONOR 600 sẽ có pin lên tới 8.600 mAh, trong khi HONOR 600 Pro có thể sở hữu viên pin 8.000 mAh, lớn hơn đáng kể so với phiên bản toàn cầu.

Các thông số kỹ thuật khác được cho là gần như giữ nguyên so với phiên bản quốc tế. HONOR 600 tại Trung Quốc sẽ có các tùy chọn 12GB/256GB và 12GB/512GB, với các màu sắc như Lucky Star, Obsidian Black, Light Feature Blue và Green Apple. Trong khi đó, HONOR 600 Pro sẽ bổ sung thêm phiên bản 16GB/512GB nhưng vẫn giữ nguyên bảng màu.