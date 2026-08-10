Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện dấu hiệu của “hạt ma” trong vũ trụ Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Một nhóm nghiên cứu quốc tế, trong đó có các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo – Nhật Bản, cho biết đã phát hiện dấu hiệu tồn tại của “Neutrino nền siêu tân tinh” trong không gian vũ trụ. Neutrino, hay còn gọi là “hạt ma”, là một loại hạt cơ bản, có đặc điểm không mang điện tích, khối lượng cực nhỏ và rất hiếm khi tương tác với vật chất thông thường.

Đài quan trắc neutrino ngầm Super-Kamiokande dưới lòng đất tỉnh Gifu – miền Trung Nhật Bản. Ảnh: Jiji

Neutrino chỉ chịu tác dụng của lực hạt nhân yếu và lực hấp dẫn, cho phép hàng nghìn nghìn tỉ hạt xuyên qua Trái Đất và cơ thể chúng ta mỗi giây mà không để lại dấu vết, với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. Nguồn gốc của “Neutrino nền siêu tân tinh” được biết tới là do những vụ nổ cực lớn của các ngôi sao khổng lồ khi cạn kiệt năng lượng. Tuy nhiên, cho đến nay, giới khoa học vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc quan trắc loại hạt đặc biệt này, do năng lượng của chúng quá yếu.

Trong bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu quốc tế nêu trên đã nâng cấp tính năng của Super-Kamiokande - một đài quan sát neutrino ngầm khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất tại tỉnh Gifu – miền Trung Nhật Bản, để truy vết “hạt ma”. Sau khi phân tích dữ liệu của hơn 5.000 ngày quan trắc, nhóm đã phát hiện ra dấu hiệu của “Neutrino nền siêu tân tinh” đang tích tụ trong vũ trụ.

Phó giáo sư – Tiến sỹ Sekiya Hiroyuki thuộc Đại học Tokyo cho biết: “Thông qua các vụ nổ siêu tân tinh, carbon và oxygen phát tán ra khắp vũ trụ và dẫn đến sự sống. Vì vậy, chúng tôi muốn nắm bắt được đầy đủ nội hàm của Neutrino nền siêu tân tinh càng sớm càng tốt”.

Nhóm nghiên cứu cũng khẳng định việc quan trắc được “Neutrino nền siêu tân tinh” sẽ giúp xác định được tần suất của các vụ nổ siêu tân tinh - nguồn gốc của những nguyên tố đang tồn tại xung quanh con người, đồng thời góp phần quan trọng cho việc giải thích sự tiến hóa của vũ trụ.