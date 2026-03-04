Samsung nói một đằng, thực tế Galaxy S26 Ultra lại khác?

Samsung gần đây đã ra mắt mẫu smartphone cao cấp Galaxy S26 Ultra với hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp so với người tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra, với một trong số này là công nghệ màn hình.

Galaxy S26 Ultra có màn hình 8 bit thay vì 10 bit như công bố?

Trong buổi họp báo, công ty Hàn Quốc đã công bố rằng Galaxy S26 Ultra sở hữu màn hình với độ sâu màu 10 bit, thay thế cho màn hình 8 bit của mẫu trước. Tuy nhiên, thông tin này đã bị bác bỏ bởi một người phát ngôn của Samsung, cho biết rằng Galaxy S26 Ultra thực tế vẫn sử dụng màn hình 8 bit.

Cả ba mẫu Galaxy S26, bao gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, đều được xác nhận là có màn hình 8 bit. Điều này có thể khiến nhiều khách hàng thất vọng, đặc biệt là những người đã đặt trước thiết bị dựa trên thông tin không chính xác trước đó. Màn hình 10 bit có khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu, trong khi màn hình 8 bit chỉ hiển thị 16,7 triệu màu. Nhờ sự khác biệt này, màn hình 10 bit hứa hẹn giúp giảm hiện tượng sọc màu và cải thiện độ chính xác màu sắc.

Trước đó, một người sáng tạo nội dung đã chỉ ra rằng màn hình của Galaxy S26 Ultra có hiện tượng sọc mờ giảm đáng kể so với Galaxy S25 Ultra. Tuy nhiên, do Galaxy S26 Ultra không trang bị tấm nền 10 bit, có khả năng Samsung đã áp dụng công nghệ điều khiển tốc độ khung hình (FRC) để mô phỏng độ sâu màu 10 bit trên tấm nền 8 bit, thường được gọi là 8-bit + FRC.

Chất lượng hiển thị 10 bit trên Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng chỉ bắt nguồn từ phần mềm.

Với những thông tin trái chiều từ các đại diện khác nhau của Samsung, cuộc tranh luận về màn hình 10 bit và 8 bit vẫn chưa có hồi kết. Mọi chi tiết sẽ được vén màn trong thời gian tới, nhưng ở thời điểm hiện tại, tốt hơn hết người dùng nên giả định rằng cả ba mẫu Galaxy S26 đều sử dụng màn hình 8 bit, mặc dù Samsung đã áp dụng công nghệ FRC để cải thiện trải nghiệm hiển thị.