iPhone 18 Pro và iPhone Duo sẽ thành công vang dội

Sự xuất hiện của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã bị lu mờ bởi thông báo về iPhone Duo – sản phẩm thực sự chiếm trọn sự chú ý. Điều này dẫn đến một số thông tin đáng lo ngại về nhu cầu đối với hai mẫu iPhone 18 Pro nhưng một cuộc khảo sát mới lại cho thấy những nhận định đó có thể là quá vội vàng và bị thổi phồng.

iPhone 18 Pro vẫn rất được ưa chuộng

Mặc dù các ước tính ban đầu cho thấy nhu cầu đối với dòng iPhone 18 Pro thấp hơn so với iPhone 17 Pro năm ngoái, Apple thực tế vẫn có thể bán được số lượng lớn thiết bị. Khi đưa tin về các ước tính nhu cầu ban đầu, Phone Arena đã thực hiện 1 cuộc khảo sát điều tra về việc người dùng có đặt trước mẫu iPhone cao cấp mới này không và câu trả lời mang lại tín hiệu khá tích cực cho Apple.

iPhone 18 Pro.

Điều này khá mâu thuẫn khi xét đến việc câu trả lời phổ biến nhất lại là "không". Hơn 38% số người tham gia cho biết sẽ không nâng cấp điện thoại trong năm nay; con số này hơi đáng lo ngại nhưng thực ra lại hoàn toàn bình thường. Hầu như không ai nâng cấp điện thoại hàng năm vì nhiều người vẫn gắn bó với cùng một thiết bị trong ba năm hoặc thậm chí lâu hơn.

Ở chiều ngược lại, điều này cho thấy khoảng 62% người dùng có kế hoạch nâng cấp điện thoại trong đợt này – một tin tuyệt vời đối với Apple. Khoảng một phần ba số người được hỏi cho biết họ dự định mua iPhone 18 Pro, trong đó 29% đã đặt trước và 14% dự định mua sau.

Trì hoãn iPhone 18 là quyết định đúng đắn của Apple

Một trong những động thái gây tranh cãi nhất của Apple vào mùa thu này là việc trì hoãn ra mắt mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn - ​​sẽ trình làng vào đầu năm 2027. Tuy nhiên, với việc chỉ có 6% người dùng cho biết sẽ chờ đợi mẫu iPhone này, đây không phải là điều quá tệ đối với công ty. iPhone Duo có giá khởi điểm tại Việt Nam là 64,99 triệu đồng cho bản 256GB.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro.

Rõ ràng là số lượng người muốn mua iPhone 18 tiêu chuẩn không quá lớn và hãng cũng không hề vội vàng. Tiếp theo là một tin vui dành cho chiếc iPhone màn hình gập. Gần 13% số người tham gia khảo sát cho biết họ đang chờ đợi iPhone Duo. Điều này cho thấy mức độ quan tâm mạnh mẽ đến bất ngờ đối với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple – yếu tố có thể giúp hãng thống trị thị trường này.

Mặc dù iPhone Duo là mẫu iPhone mới đầy sức hút, không có lý do gì khiến iPhone 18 Pro lại không thể tiếp nối thành công và sự phổ biến của sản phẩm tiền nhiệm. Cặp iPhone 18 Pro sở hữu những nâng cấp về hiệu năng, cải tiến camera cùng các tùy chọn màu sắc mới mẻ. Nhìn chung, đây là một chiếc điện thoại tuyệt vời.

Khách hàng đã có thể đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng trong nước với giá khởi điểm 38,99 triệu đồng và 41,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB.