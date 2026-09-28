5 tính năng đáng thử trên iPhone Duo

iPhone Duo là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple với thiết kế dạng hộ chiếu, kết hợp sự gọn gàng khi đóng và không gian hiển thị lớn khi mở. Máy có màn hình ngoài 5,4 inch để kiểm tra thông báo, nhắn tin nhanh và màn hình trong 7,6 inch phục vụ xem video, làm việc hoặc đa nhiệm.

Tại Việt Nam, sản phẩm có giá khởi điểm 54,99 triệu đồng. Sau trải nghiệm ban đầu, các chuyên gia vẫn khá tò mò về 5 tính năng này của iPhone Duo, cần được kiểm chứng kỹ hơn trong thực tế.

1. Khả năng tối ưu video trên hai màn hình

Một trong những lợi ích rõ ràng của điện thoại màn hình gập là màn hình lớn hơn khi mở máy. Với iPhone Duo, tỷ lệ màn hình 1,4:1 có thể giúp nội dung video tận dụng diện tích hiển thị tốt hơn so với những thiết bị gập có màn hình bên trong cao và hẹp.

iPhone Duo được tùy chỉnh theo nhiều ứng dụng.

Apple cho biết Netflix đang tối ưu ứng dụng cho cả màn hình ngoài và màn hình trong của Duo, qua đó giảm các dải đen khi xem nội dung. Apple TV cũng được trình diễn với những tùy chỉnh tương tự. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế sẽ phụ thuộc vào việc các nền tảng streaming khác có tối ưu ứng dụng cho tỷ lệ màn hình của iPhone Duo hay không.

Màn hình trong còn sử dụng bề mặt matte, giúp giảm phản chiếu và hạn chế cảm nhận nếp gấp. Điều này có thể hữu ích khi xem video ở nơi nhiều ánh sáng nhưng vẫn cần đánh giá thực tế xem lớp phủ có làm màu sắc kém rực rỡ hay không.

Một chi tiết khác là camera selfie bên trong được đặt dưới màn hình, gần như biến mất khi không sử dụng. So với camera đục lỗ dễ nhận thấy trên một số điện thoại gập, thiết kế này giúp giảm điểm gây phân tâm khi xem phim hoặc đọc tài liệu.

Hệ thống loa cũng được bố trí ở hai phía đối diện của máy thay vì tập trung cùng một bên. Cách sắp xếp này có thể tạo âm thanh cân bằng hơn khi sử dụng ở chế độ ngang, kết hợp với Spatial Audio.

2. Đa nhiệm và kéo thả giữa các ứng dụng

Màn hình lớn của iPhone Duo hướng đến nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng. Tuy nhiên, thiết bị hỗ trợ tối đa hai ứng dụng cùng lúc trong khi Galaxy Z Fold 8 có thể chạy tối đa ba ứng dụng.

Với người chủ yếu sử dụng hai ứng dụng song song, giới hạn này có thể không phải vấn đề lớn. Chẳng hạn, người dùng có thể vừa đọc nội dung vừa nhắn tin hoặc mở tài liệu trong khi trao đổi thông tin qua một ứng dụng khác.

iPhone Duo cho phép mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

iPhone Duo cũng hỗ trợ thao tác kéo và thả nội dung giữa các ứng dụng. Trong trải nghiệm ban đầu, ảnh có thể được kéo nhanh vào tin nhắn. Khả năng này sẽ khá hữu ích với người thường xuyên chuyển ảnh, văn bản hoặc nội dung giữa các ứng dụng nhưng mức độ tiện dụng còn phụ thuộc vào số lượng ứng dụng của Apple và bên thứ ba hỗ trợ tính năng.

Cách bố trí nút âm lượng cũng đáng chú ý. Khi cầm máy theo chiều ngang, các nút nằm ở phía trên, nhờ đó dễ tiếp cận hơn khi chuyển sang tư thế dọc. Đây là thay đổi nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến thói quen sử dụng hằng ngày.

3. Apple Pencil mở rộng khả năng ghi chú

iPhone Duo sẽ hỗ trợ bút Apple Pencil USB-C thông qua một bản cập nhật phần mềm dự kiến phát hành vào cuối năm. Đây là tính năng có thể giúp thiết bị tiến gần hơn đến trải nghiệm máy tính bảng, đặc biệt với người cần ghi chú hoặc thao tác trực tiếp trên màn hình lớn.

Tuy nhiên, iPhone Duo không hỗ trợ Apple Pencil Pro.

iPhone Duo mới chỉ hỗ trợ Apple Pencil USB-C.

Với người đã quen dùng bút cảm ứng trên máy tính bảng, việc chỉ hỗ trợ Apple Pencil USB-C có thể là một giới hạn cần cân nhắc. Ngược lại, với người chủ yếu dùng ngón tay để thao tác, Apple Pencil có thể chỉ đóng vai trò tùy chọn bổ sung.

Điểm đáng chú ý là iPhone Duo không thay thế hoàn toàn iPad. Các ứng dụng dành riêng cho iPad vẫn không tự động hoạt động trên iPhone chỉ vì thiết bị có màn hình lớn hơn.

4. Camera 48 MP nhưng không có telephoto

Hệ thống camera của iPhone Duo gồm camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP. Tuy nhiên, máy không có camera telephoto.

Việc thiếu ống kính telephoto có thể hạn chế khả năng chụp các chủ thể ở xa so với những smartphone cao cấp được trang bị thêm camera chuyên dụng cho zoom. Đây là điểm đáng lưu ý bởi iPhone Duo có giá ở mức hơn 50 triệu đồng.

iPhone Duo.

Camera selfie bên trong cũng là một dấu hỏi. Apple gọi đây là under-display FaceTime camera, hỗ trợ quay video 1080p ở 30 hoặc 60 fps nhưng chưa công bố độ phân giải megapixel. Trong khi đó, camera trước ở màn hình ngoài có độ phân giải 12 MP.

Trong thực tế, camera selfie bên trong có thể không phải lựa chọn thường xuyên bởi người dùng có thể sử dụng camera ngoài để có chất lượng hình ảnh tốt hơn. Tính năng Smart Take cho phép xem trước hình ảnh trên màn hình ngoài khi sử dụng camera sau, giúp tận dụng hệ thống camera chính để chụp selfie.

Khả năng chụp ảnh thực tế của toàn bộ hệ thống vẫn cần được đánh giá trong nhiều điều kiện khác nhau.

5. Pin được thiết kế cho cả hai màn hình

Thời lượng pin sẽ là yếu tố quan trọng với một thiết bị thường xuyên chuyển đổi giữa hai màn hình. Apple công bố iPhone Duo có thể phát video tối đa 31 giờ trên màn hình trong và 44 giờ trên màn hình ngoài. Nếu sử dụng hai màn hình với thời lượng tương đương, máy có thể hoạt động tới 24 giờ trước khi cần sạc.

Việc màn hình ngoài có thời lượng phát video cao hơn màn hình trong là điều dễ hiểu khi màn hình trong lớn hơn và có thể tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, cách sử dụng thực tế của điện thoại gập thường xuyên chuyển đổi giữa hai màn hình, do đó thời lượng pin trong kịch bản này cần được kiểm chứng riêng.

Màn hình chính của iPhone Duo.

iPhone Duo không sử dụng pin silicon-carbon như một số mẫu điện thoại màn hình gập mới. Dù vậy, Apple cho biết máy có thể sạc tới 50% trong khoảng 20 phút với bộ sạc 60 W hoặc cao hơn.

Thiết bị cũng hỗ trợ MagSafe với Qi2.2, sạc không dây tối đa 25 W. Đây là lợi thế về tính tiện dụng khi người dùng có thể sạc không dây bằng nam châm tích hợp mà không phải sử dụng thêm một chiếc ốp tương thích.