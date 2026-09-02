Từng trắng tay vì căn hộ đầy gián, nữ TikToker trở thành triệu phú ở tuổi 27

Vivian Tu (32 tuổi) là một người Mỹ gốc Hoa, cô được người biết đến trên MXH với biệt danh “Your Rich BFF”, chuyên chia sẻ kiến thức về tiền bạc và đầu tư.

Cô từng làm việc tại Phố Wall sau khi tốt nghiệp đại học. Khi đó, cô sống cùng một người bạn trong căn hộ studio ở khu SoHo, New York, Mỹ và thừa nhận bản thân chưa thực sự quan tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân.

Cô nhớ lại rằng, vào thời điểm đó bản thân rất háo hức với cuộc sống ở New York, tin rằng mình sắp được sống như những nhân vật các bộ phim nổi tiếng. Thế nhưng, giấc mơ nhanh chóng biến thành ác mộng khi căn hộ đang thuê xuất hiện gián.

“Chúng tôi tìm thấy gián chết trong khay đá, trong quần áo và gần như khắp mọi nơi”, cô kể.

Cô từng sống trong một căn hộ đầy gián.

Cuối cùng, cả hai buộc phải chuyển khỏi căn hộ. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc thương lượng với phía quản lý bất động sản, họ phải trả tổng cộng 8.000 USD (khoảng 208 triệu đồng) để chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn. Mỗi người phải bỏ ra 4.000 USD (khoảng 104 triệu đồng).

Với Vivian khi đó, đây là một khoản tiền khổng lồ. Toàn bộ số tiền tiết kiệm mà cô tích lũy được trong suốt một năm làm việc gần như biến mất chỉ trong một lần thuê nhà.

“Đó là toàn bộ khoản tiết kiệm của tôi”, cô chia sẻ.

Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra một sự thật cay đắng, dù làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần tại Phố Wall, dậy từ 5 giờ sáng, thường xuyên về nhà muộn và dành cả cuối tuần để đọc tài liệu nhằm cải thiện công việc, tình hình tài chính của cô gần như không khá hơn so với một năm trước đó.

Từ cú sốc mất sạch tiền tiết kiệm đến việc học cách quản lý tiền

Sau cú sốc mang tên “căn hộ đầy gián”, Vivian Tu bắt đầu nghiêm túc nhìn lại cách mình sử dụng tiền. Cô bắt đầu theo dõi chi tiêu, tìm hiểu về đầu tư và học cách xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Theo cô, chính những sai lầm từng mắc phải giúp cô sau này có nhiều câu chuyện thực tế để chia sẻ với khán giả.

“Tôi chưa bao giờ là người giỏi quản lý tiền từ đầu. Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm mà những người trẻ thường mắc phải nhưng tôi vẫn có thể sửa chữa chúng”, cô chia sẻ.

Học cách quản lý tài chính giúp cô vươn lên.

Thời điểm đó, Vivian thậm chí mô tả tình trạng tài chính của mình là “tiền âm”. Tuy nhiên, một người sếp kiêm cố vấn đã khuyên cô đầu tư vào tài khoản hưu trí, dù khoản tiền này sẽ không thể mang lại lợi ích ngay lập tức.

Nhìn lại nhiều năm sau, cô cho rằng nếu khi đó cô ưu tiên mua quần áo đẹp hoặc chi tiêu nhiều hơn cho các cuộc vui với bạn bè thay vì đầu tư cho tương lai, tình hình tài chính hiện tại có lẽ đã rất khác.

Từ những trải nghiệm cá nhân, cô bắt đầu xây dựng kênh TikTok "Your Rich BFF", nơi cô chia sẻ kiến thức về tài chính theo cách gần gũi và dễ hiểu hơn.

Điều đáng chú ý là cô không cổ vũ lối sống kham khổ cực đoan. Theo cô, người trẻ không cần cảm thấy tội lỗi chỉ vì muốn ăn một bữa ngon hay mua một món đồ mình yêu thích.

“Bạn không cần phải tối đa hóa mọi thứ. Chỉ cần đưa ra những quyết định hợp lý về mặt tài chính”, cô nói.

Theo nữ TikToker, việc chuẩn bị cho tương lai không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn niềm vui ở hiện tại. Vấn đề nằm ở chỗ tìm được điểm cân bằng giữa chi tiêu hôm nay và sự an toàn của ngày mai.

Chạm mốc 1 triệu USD ở tuổi 27 và bài học không thể mua bằng tiền

Sau nhiều năm áp dụng chính những lời khuyên mình chia sẻ, Vivian Tu đạt giá trị tài sản ròng 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ) khi mới 27 tuổi.

Cô nhớ lại cảm giác lần đầu tiên thực sự thấy mình “giàu”. Dù vậy, cuộc sống của cô khi đó không thay đổi quá nhiều. Cô vẫn sống trong căn hộ rộng khoảng 65 m2 tại New York, vẫn đi tàu điện ngầm và duy trì lối đối tiết kiệm.

Cô trở thành triệu phú ở tuổi 27.

Đối với cô, cột mốc 1 triệu USD không đơn thuần là con số trong tài khoản. Đó là cảm giác nhẹ nhõm khi nhận ra bản thân đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, cô cũng tự nhắc nhở mình rằng phần lớn số tiền này nằm trong các khoản đầu tư dài hạn và không phải thứ có thể tùy tiện đem ra chi tiêu.

Hiện nay, bên cạnh việc sáng tạo nội dung, cô đang phát triển Ask Dolly - một ứng dụng hỗ trợ người dùng tiếp cận các thuật ngữ, tin tức và kiến thức tài chính theo cách dễ hiểu hơn. Mục tiêu của cô là giúp những người không sinh ra trong gia đình có điều kiện hoặc không có sẵn kiến thức về tiền bạc vẫn có thể tiếp cận các công cụ tài chính cần thiết.

Nhìn lại bản thân ở tuổi 22, Vivian Tu cho biết điều cô muốn làm nhất là “ôm lấy cô gái năm đó”. Không chỉ thiếu kiến thức tài chính, cô còn từng rất thiếu tự tin. Cô thừa nhận một phần thói quen chi tiêu thiếu kiểm soát xuất phát từ mong muốn được người khác công nhận.

Cô từng tin rằng, nếu sở hữu một đôi giày đắt tiền hay những món đồ hàng hiệu, mình có thể trở nên “ngầu” hơn trong mắt người khác. Thế nhưng sau này, cô nhận ra một bài học đơn giản, không ai có thể mua được sự hài lòng về bản thân bằng thẻ tín dụng.

Thông điệp cuối cùng mà nữ TikToker muốn gửi đến những người trẻ là không cần phải hoàn hảo mới có thể bắt đầu quản lý tài chính.

“Ngày tốt nhất để bắt đầu hành trình tài chính là ngày hôm qua. Ngày tốt thứ hai chính là hôm nay”, cô nhắn nhủ tới mọi người.