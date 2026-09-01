Màn hình Galaxy S26 Ultra của Samsung lại phát sinh sự cố mới

Tháng trước, cộng đồng người dùng mạng xã hội xôn xao trước hiện tượng vệt màu đỏ xuất hiện ở chính giữa màn hình Galaxy S26 Ultra. Nhiều ý kiến thời điểm đó cho rằng tính năng màn hình chống nhìn trộm (Privacy Display) độc quyền trên bản Ultra là nguyên nhân chính. Sau khi điều tra, Samsung khẳng định đây không phải lỗi phần cứng mà hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách cân chỉnh phần mềm.

Lỗi ám vùng ám đỏ trên Galaxy S26 Ultra trước đó.

Tuy nhiên, các phản ánh mới từ trang tin Newsway của Hàn Quốc cho thấy sự cố vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Một số chủ sở hữu cho biết máy vẫn bị ám màu sau bản cập nhật và xuất hiện thêm các đốm hình chấm tròn ở đỉnh màn hình. Thậm chí, một vài trường hợp ghi nhận phần viền trên và viền dưới của thiết bị đã chuyển hẳn sang màu đỏ.

Trước tình hình chưa rõ mức độ lan rộng của sự cố, Samsung đã đưa ra khuyến cáo điều chỉnh cài đặt cho người dùng. Hãng cho biết người dùng nên kiểm tra lại ứng dụng Samsung Members hoặc mục Chăm sóc thiết bị (Device Care). Các tính năng như Tông màu thích ứng (Adaptive color tone), Hiệu chỉnh màu sắc (Color correction) hoặc Bộ lọc màu (Color filter) nếu đang bật có thể khiến màu sắc hiển thị bất thường.

Đối với những thiết bị tiếp tục gặp lỗi, Samsung hỗ trợ khách hàng mang máy đến trung tâm dịch vụ gần nhất để được cân chỉnh màu sắc miễn phí. Tuy nhiên, hãng sản xuất công nghệ Hàn Quốc hiện vẫn chưa phát hành một bản vá phần mềm chính thức tiếp theo để xử lý triệt để các đốm chấm mới phát sinh. Động thái hỗ trợ hiện tại vẫn tập trung vào việc hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại quầy bảo hành.

Đốm xanh lạ xuất hiện trên màn hình.

Hiện nguyên nhân cốt lõi gây ra tình trạng ám đỏ và đốm màu trên màn hình Galaxy S26 Ultra vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Sự thay đổi trong cấu trúc điểm ảnh phục vụ tính năng Privacy Display vẫn là diện tình nghi hàng đầu gây ra sự cố hiển thị này. Người dùng toàn cầu hiện vẫn đang chờ đợi những lời giải thích chi tiết và giải pháp khắc phục triệt để hơn từ phía Samsung.