Hãng công nghệ "lạ mà quen" bất ngờ công bố loạt điều hòa tích hợp AI

Sanyo vừa giới thiệu dòng điều hòa Comfort series với các thông số vận hành và tính năng tập trung vào khả năng làm mát nhanh, vận hành êm và tối ưu điện năng. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy do Panasonic quản lý tại Malaysia vận hành.

Hình ảnh phiên bản công suất 1 HP thuộc Comfort series.

Thiết bị được trang bị chế độ Powerful Mode cho khả năng làm lạnh nhanh, giúp giảm nhiệt độ phòng tới 9 độ C chỉ trong 60 giây kể từ khi khởi động, theo công bố của hãng. Cùng với đó, thiết kế Wide Flap với cánh đảo gió rộng hỗ trợ luồng khí mát phân bổ đồng đều trong không gian, giúp duy trì nhiệt độ ổn định tại nhiều vị trí khác nhau trong phòng.

Về độ ồn, sản phẩm tích hợp chế độ Quiet Mode, đưa mức ồn xuống 21 dB(A). Bên cạnh đó, chế độ Sleep Mode tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn của giấc ngủ, hỗ trợ duy trì mức nhiệt ổn định trong thời gian nghỉ ngơi ban đêm.

Thiết bị còn được tích hợp chức năng hẹn giờ linh hoạt từ 0,5 - 9 giờ, cho phép người dùng cài đặt thời gian hoạt động theo nhu cầu sử dụng thực tế. Tính năng này giúp kiểm soát thời gian vận hành, đồng thời hạn chế tình trạng hoạt động liên tục không cần thiết.

Ở khía cạnh chất lượng không khí, điều hòa được trang bị bộ lọc bụi mịn PM2.5, góp phần loại bỏ các hạt bụi nhỏ trong không khí, hỗ trợ cải thiện môi trường không gian kín. Hệ thống lọc hoạt động song song với quá trình làm mát, giúp duy trì luồng không khí sạch trong quá trình sử dụng.

Comfort series còn sở hữu chế độ Eco Smart với khả năng học thói quen sử dụng của người dùng. Thông qua thuật toán AI tích hợp, thiết bị tự động điều chỉnh công suất và chế độ làm mát phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp tối ưu hiệu suất vận hành. Theo công bố, tính năng này có thể giúp tiết kiệm điện năng lên tới 23%.

Khảo sát trên một kênh thương mại điện tử lớn, Comfort series hiện có giá từ khoảng 9,5 triệu đồng (phiên bản 1 HP), cao nhất lên tới 22 triệu đồng (bản 2,5 HP). Với mức giá như trên, các điều hòa của Sanyo đang so kè trực tiếp với "ông lớn" Daikin, trong khi các thương hiệu Samsung, Casper hay Midea,... đang có giá bán cạnh tranh hơn.