Điều hòa không khí đầu tiên tích hợp cả GPS và bộ kiểm soát điện năng

Trong đó, FTKM series là dòng điều hòa được trang bị công nghệ Humi Comfort Plus cho phép cân bằng giữa nhiệt độ và độ ẩm. Bên cạnh đó, sản phẩm tích hợp chức năng Comfort Sleep giúp hỗ trợ giấc ngủ. Ngoài ra, điều hòa này còn tích hợp Bills On Demand là tính năng mới cho phép người dùng theo dõi và quản lý lượng điện tiêu thụ.

FTKM series được trang bị GPS Interlock, tự động bật điều hòa khi người dùng về nhà và tắt khi rời đi. Cùng với nền tảng quản lý thông minh Daikin Air Select, người dùng có thể theo dõi trạng thái hoạt động, quản lý thiết bị và hiệu suất theo thời gian thực. Các tác vụ này có thể kiểm soát từ xa thông qua ứng dụng di động.

Dịp này, Daikin cũng giới thiệu điều hòa không khí Air Creator AC sở hữu thiết kế tối giản siêu mỏng (185mm), tích hợp công nghệ kiểm soát không khí tiên tiến với 3 mức điều khiển độ ẩm, đồng thời cho phép người dùng thiết lập ngân sách điện năng theo tháng.

Cùng với đó là Air Creator AD, thiết bị kết hợp máy lọc không khí và bộ khuếch tán hương thơm. Người dùng có thể lựa chọn tối đa 4 mùi hương và chuyển đổi linh hoạt theo nhu cầu. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Double-Method, bao gồm Streamer và Active Plasma Ion giúp nâng cao hiệu quả lọc bụi, dị ứng nguyên, vi khuẩn và mùi, đồng thời hỗ trợ lan tỏa hương thơm trong không gian sinh hoạt.

Cuối cùng là máy lọc không khí Air Creator AP tập trung vào hiệu quả thanh lọc nhờ công nghệ Double-Method, mang lại môi trường sống sạch và dễ chịu hơn.

Hệ sinh thái Air Creator được vận hành thông qua ứng dụng di động mới (tên ứng dụng chưa được hãng công bố chính thức). Ứng dụng này được hãng tiết lộ là có giao diện trực quan, hỗ trợ widget điều khiển nhanh.

Hiện, giá bán của các sản phẩm nói trên cũng chưa được công bố và dự kiến sẽ có sự khác nhau giữa các thị trường Đông Nam Á.