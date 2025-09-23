Giá điều hòa Samsung Inverter tháng 9: Giảm đồng loạt, từ 6,89 triệu đồng

Bước vào tháng 9, thị trường điện máy tiếp tục ghi nhận sự sôi động khi loạt mẫu điều hòa Samsung Inverter đồng loạt được điều chỉnh giá, mang đến nhiều lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng. Với mức khởi điểm chỉ từ 7.09 triệu đồng, đây được xem là cơ hội “vàng” để các gia đình nâng cấp thiết bị làm mát trong những ngày cuối hè, đồng thời chuẩn bị cho mùa nóng năm sau với chi phí hợp lý.

Samsung vốn nổi tiếng với các dòng điều hòa Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như lọc bụi mịn, kháng khuẩn, khử mùi, làm lạnh nhanh… Việc đồng loạt giảm giá đầu tháng 9 càng khiến sản phẩm trở thành lựa chọn sáng giá cho nhiều hộ gia đình, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tối ưu chi phí sinh hoạt và hướng đến các thiết bị thân thiện môi trường ngày càng tăng.

Theo khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ lớn, mức giảm trải đều ở nhiều phân khúc. Tuy nhiên, số lượng các dòng điều hòa Samsung Inverter còn khá hạn chế, kém đa dạng hơn các thương hiệu khác.

Bảng giá điều hòa Samsung Inverter đầu tháng 9:

Tên điều hòa Samsung Inverter Diện tích làm mát Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10DYHZAWKNSV Dưới 15m² 10.89 7.09 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV Dưới 15m² 12.99 8.49 Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13DYHZAWKNSV Từ 15 - 20m² 12.99 9.69 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYECAWKNSV Dưới 15m² 13.99 10.79 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV Từ 15 - 20m² 14.49 11.99 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AR18CYFCAWKNSV Từ 20 - 30m² 21.49 15.49 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2.5 HP AR24CYFCAWKNSV Từ 30 - 40m² 26.99 20.99

