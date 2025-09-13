“Giật mình” với chi phí sửa chữa iPhone Air

Mặc dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ tiết kiệm được chi phí sửa chữa khi mà mức giá cho các dịch vụ này vẫn giữ nguyên như năm ngoái. Dĩ nhiên, điều người dùng quan tâm nhất vẫn là chi phí sửa chữa ra sao đối với iPhone Air - mẫu iPhone hoàn toàn mới của công ty.

Việc sửa chữa iPhone rất tốn kém.

Giờ đây, chi tiết về chi phí thay thế này đã được vén màn. Theo công bố từ Apple, việc thay pin cho iPhone Air có giá 119 USD, tương đương với chi phí thay pin cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Ngược lại, chi phí thay pin cho iPhone 17 lại thấp hơn, chỉ 99 USD. Nếu người dùng cần sửa chữa camera sau bị hỏng trên iPhone Air hoặc iPhone 17, họ sẽ phải chi 169 USD, trong khi chi phí sửa chữa cho các mẫu Pro lên tới 249 USD.

Với chi phí cao như vậy, gói bảo hiểm AppleCare+ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Gói bảo hiểm có giá 11,99 USD mỗi tháng (119,99 USD mỗi năm) cho iPhone 17, và 13,99 USD mỗi tháng (139,99 USD mỗi năm) cho các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone Air. Đặc biệt, người dùng sẽ được thay pin miễn phí nếu pin còn dưới 80%, và các chi phí sửa chữa khác chỉ từ 29 USD đến 99 USD giúp tiết kiệm đáng kể so với mức giá ngoài bảo hành.

iPhone Air iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Màn hình bị nứt 329 USD 329 USD 329 USD 379 USD Hư hỏng kính sau 159 USD 159 USD 159 USD 159 USD Màn hình bị nứt + kính sau bị hỏng 419 USD 419 USD 419 USD 469 USD Pin 129 USD 99 USD 129 USD 129 USD Camera sau 169 USD 169 USD 249 USD 249 USD Khác 699 USD 599 USD 749 USD 799 USD

Lưu ý: Đây là mức phí theo thông tin từ Apple đối với một số thị trường như Mỹ. Chi phí này sẽ thay đổi tại các thị trường khác, chẳng hạn như Việt Nam.

Điều này nhấn mạnh rằng chi phí bảo trì là một yếu tố quan trọng mà người dùng cần cân nhắc khi sở hữu smartphone. Khi sử dụng thiết bị lâu dài, việc dự trù chi phí sửa chữa hoặc thay pin mới là rất cần thiết. Do đó, người dùng nên xem xét kỹ lưỡng việc trang bị ốp lưng, kính cường lực cũng như chế độ bảo hành bổ sung cho thiết bị của mình.