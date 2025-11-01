"Ma cà rồng" vũ trụ sắp phát nổ trên bầu trời Trái Đất

Viết trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, một nhóm nghiên cứu thiên văn quốc tế cảnh báo rằng hệ sao đôi biến quang V Sagittae sắp kết thúc vòng đời bằng một vụ nổ rực sáng trên bầu trời Trái Đất trong những năm tới.

Hệ thống này gồm một ngôi sao lớn có khối lượng gấp 3,3 lần Mặt Trời và bạn đồng hành rất có thể là ngôi sao sao hiếm Wolf-Rayet.

Hệ sao đôi bao gồm một ngôi sao lớn và "ma cà rồng", sẽ sớm thắp sáng bầu trời Trái Đất bằng một vụ nổ - Ảnh minh họa: Đại học Southampton

Sao Wolf-Rayet là giai đoạn cuối đời ngắn ngủi của một ngôi sao siêu khổng lồ. Trong hệ V Sagittae, độ sáng cao bất thường của nó đã phơi bày sự thật đáng sợ: Nó đang hút vật chất mãnh liệt từ bạn đồng hành như một con ma cà rồng.

Vật chất từ "nạn nhân" tích tụ lên bề mặt sao, bùng phát thành những đợt định kỳ, khiến độ sáng của cặp sao đôi này liên tục thay đổi, nên được gọi là sao biến quang.

Mặc dù vậy, vẫn có khả năng "ma cà rồng" này đơn thuần là một sao lùn trắng, tức tàn dư của một ngôi sao giống Mặt Trời đã sụp đổ một lần.

“V Sagittae không phải là một hệ sao bình thường, nó là hệ sao sáng nhất trong số các hệ sao cùng loại và đã khiến các chuyên gia bối rối kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1902" - giáo sư Phil Charles từ Đại học Southampton (Anh), đồng tác giả, cho biết.

Phát xạ quang học của cặp đôi rất đa dạng và cực kỳ phức tạp, khiến các nhà khoa học vật lộn trong thời gian dài. Tuy nhiên, những quan sát mới trong nghiên cứu này đã tiết lộ một vành đai sao đôi, giúp giải thích những gì đang diễn ra.

Để hình thành vành đai, ngôi sao "ma cà rồng" phải hút một lượng vật chất cực lớn từ ngôi sao đồng hành. Phần lớn vật chất chảy vào đĩa tích tụ của "ma cà rồng", nhưng phần còn lại sẽ tạo thành vành đai.

"Vành đai bất ngờ này, được hình thành từ những mảnh vụn của bữa tiệc hỗn độn, cung cấp cho chúng ta một manh mối có thể thay đổi những gì chúng ta biết về cách các ngôi sao tồn tại và chết đi" - tác giả chính Pasi Hakala từ Trung tâm Thiên văn Phần Lan thuộc Đài Thiên văn Nam Âu (ESO) cho biết.

Vì vậy, các nhà thiên văn rất chờ đợi cú phát nổ cuối cùng, thường sẽ xảy ra sau khi "ma cà rồng" quá căng bụng, tự xé toạc chính nó và cả bạn đồng hành.