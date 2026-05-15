Kingston tung RAM DDR5 và ổ SSD siêu tốc, dung lượng "khủng"

Kingston vừa ra mắt FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM kèm bộ tản nhiệt, bổ sung mức dung lượng mới cho SSD NVMe Kingston DC3000ME Gen5 U.2, và giới thiệu ổ USB mã hóa Kingston IronKey Locker+ 50 G2.

Bộ sản phẩm mới của Kingston.

Trong đó, Kingston FURY RDIMM hỗ trợ ép xung, hiện đã ra mắt phiên bản có tốc độ cao nhất lên đến 7.600 MT/giây. Trong đó, các mẫu 7.200 MT/giây và 7.600 MT/giây được trang bị tản nhiệt bằng nhôm với thiết kế mới được cải tiến để đảm bảo khả năng tản nhiệt. Sản phẩm có các tùy chọn từ 16GB đến 256GB.

Hỗ trợ ép xung với công nghệ ECC (tự kiểm tra và sửa lỗi), dòng sản phẩm này cho phép người dùng khai thác hiệu năng của DDR5, đồng thời vẫn duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Được phát triển dành cho tác vụ AI tại chỗ, mô phỏng kỹ thuật, khoa học dữ liệu, và ứng dụng chuyên nghiệp hiệu năng cao, Kingston FURY Renegade Pro RDIMM mang đến năng lực xử lý bộ nhớ tốc độ cao thường thấy trên các hệ thống chơi game "khủng".

Trong khi đó, tận dụng sức mạnh từ chuẩn giao tiếp PCIe 5.0 NVMe tốc độ cao, dòng ổ cứng DC3000ME nay được mở rộng với tùy chọn dung lượng cực lớn 30,72TB, mang lại tốc độ đọc tuần tự lên đến 14 GB/giây cùng hiệu năng đọc ngẫu nhiên đạt tới 2,8 triệu IOPS.

DC3000ME sử dụng chip nhớ 3D eTLC NAND và tích hợp sẵn tính năng bảo vệ an toàn dữ liệu khi mất điện (PLP) trên bo mạch, nhằm bảo toàn dữ liệu trong trường hợp mất nguồn đột ngột. Bên cạnh đó, ổ cứng cũng hỗ trợ công nghệ mã hóa AES 256-bit và cơ chế ổ đĩa tự mã hóa (SED) theo chuẩn TCG Opal 2.0.

Còn Kingston IronKey Locker+ 50 G2 là dòng ổ USB Flash được mã hóa phần cứng, mang đến khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp. Sản phẩm được trang bị công nghệ mã hóa AES 256-bit ở chế độ XTS đạt chứng nhận chuẩn FIPS 197, cùng với khả năng bảo vệ chống lại BadUSB thông qua firmware được ký điện tử và tấn công dò mật khẩu.

Thiết bị hỗ trợ thiết lập mật khẩu riêng cho cả quản trị viên và người dùng, kèm theo các tùy chọn linh hoạt bao gồm chế độ Mật khẩu Phức tạp - Complex (từ 6 đến 16 ký tự, kết hợp nhiều tập hợp ký tự) và chế độ Cụm mật khẩu - Passphrase (từ 10 đến 64 ký tự, cho phép sử dụng một câu hoàn chỉnh hoặc mã PIN).