3 cập nhật lớn trên phiên bản mới của Zalo, có phụ đề cuộc gọi video

Phụ đề cuộc gọi video

Những cuộc gọi video hằng ngày không chỉ để trao đổi thông tin, mà còn là cách mọi người giữ kết nối với nhau dù ở xa. Với tính năng phụ đề cuộc gọi video, Zalo sử dụng AI để chuyển lời nói thành chữ theo thời gian thực ngay trên màn hình. Người dùng có thể vừa nghe, vừa đọc nội dung cuộc trò chuyện trong lúc gọi.

Cách kích hoạt phụ đề cuộc gọi video trên Zalo.

Tính năng đặc biệt hữu ích trong các tình huống khó nghe rõ như trong môi trường nhiều tiếng ồn, kết nối không ổn định, hoặc với người dùng lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực.

Để sử dụng tính năng phụ đề cuộc gọi video, khi tham gia cuộc gọi, người dùng nhấn dấu ba chấm và bật “Phụ đề” để sử dụng.

Hiện tính năng đang được mở thử nghiệm cho một số nhóm người dùng và sẽ sớm được triển khai rộng rãi trong thời gian tới.

Đọc màn hình

Với mong muốn giúp nhiều người dùng có thể tiếp cận công nghệ thuận tiện hơn, Zalo đã tích hợp “Đọc màn hình” trên ứng dụng.

Việc soạn thảo và đọc nội dung trên Zalo cũng được hỗ trợ bởi AI.

Tính năng Đọc màn hình hỗ trợ người dùng:

- Đọc nội dung tin nhắn và hình ảnh: Tính năng sẽ đọc nội dung tin nhắn và các thông tin chi tiết như người gửi, giờ gửi, tệp đính kèm, cũng như mô tả chi tiết các hình ảnh và stickers được gửi trong đoạn chat.

- Nhận biết vị trí các nút chức năng, giúp thao tác dễ dàng hơn: Bằng cách di chuyển ngón tay trên màn hình, bạn sẽ được hướng dẫn về các nút bấm, cảnh báo, thông báo tương ứng, giúp bạn dễ dàng thực hiện hành động mong muốn.

- Hỗ trợ soạn thảo: Khi mở bàn phím để soạn tin nhắn, tính năng sẽ đọc to từng chữ cái theo chuyển động của ngón tay, giúp bạn lựa chọn đúng chữ cái cần sử dụng.

Ngoài ra, người dùng có thể kết hợp sử dụng các tính năng sẵn có của Zalo như Đọc tin nhắn và Chuyển giọng nói thành văn bản để giảm tải việc sử dụng tay, tối ưu sự tiện lợi khi kết nối với bạn bè.

Để sử dụng tính năng, người dùng Zalo có thể làm theo các bước sau:

- Với hệ điều hành Android: Vào Cài đặt > Trợ năng > bật TalkBack

- Với hệ điều hành IOS: Vào Cài đặt > Trợ năng > bật Voice Over

Nâng cấp tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản

Ra mắt từ năm 2025, chuyển giọng nói thành văn bản hiện là một trong những tính năng AI được sử dụng nhiều nhất trên Zalo, với hơn 8 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, người dùng soạn tin nhắn bằng giọng nói thay vì gõ bàn phím, đặc biệt tiện lợi khi đang di chuyển, làm việc.

Sau một năm liên tục cải tiến, tính năng này đã được nâng cấp với nhiều thay đổi đáng chú ý:

- Tăng độ chính xác: Nhận diện được đa dạng phương ngữ, giảm thiểu lỗi chính tả và nhận diện giọng nói chính xác ngay cả trong không gian nhiều tiếng ồn.

- Văn bản có hình thức chỉn chu hơn: Đảm bảo sự chỉn chu về dấu câu, chữ viết hoa, chữ số và các danh từ riêng.