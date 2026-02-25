TP.HCM nghiên cứu thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Theo kế hoạch, TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng. Đảm bảo phủ sóng 5G đạt 95% dân số và đạt 100% tại các khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics…

Đặc biệt, trong năm nay, Thành phố nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn.

Một giải pháp TP.HCM ưu tiên trong năm 2026 là triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm; có cơ chế thí điểm cho thử nghiệm công nghệ mới.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn TP.HCM năm 2026 cũng xác định rõ nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số, công nghệ cao; nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức.

Để thực hiện nhiệm vụ này, TP.HCM ưu tiên tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Kiên quyết xóa bỏ mọi rào cản cản trở phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Một giải pháp ưu tiên thực hiện trong năm 2026 là triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm; có cơ chế thí điểm (sandbox) cho thử nghiệm công nghệ mới; có chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, startup và đầu tư nước ngoài.

TP.HCM sẽ đề xuất cơ chế mua sắm công riêng biệt cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ưu tiên sự phù hợp công nghệ và cơ chế chấp nhận rủi ro, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn mua sắm công hiện tại.

Đồng thời, trong năm nay, TP.HCM cũng thí điểm cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Năm 2026, TP.HCM sẽ thí điểm các khu vực thử nghiệm cho máy bay không người lái ứng dụng trong logistics và giám sát đô thị.

TP.HCM cũng tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, thí điểm các khu vực thử nghiệm (sandbox) cho máy bay không người lái (UAV) ứng dụng trong logistics và giám sát đô thị.

Về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, TP.HCM đã ban hành cơ chế thu hút và trọng dụng. Mỗi lĩnh vực xác định một chuyên gia đầu ngành (đóng vai trò như kiến trúc sư trưởng), để tham mưu, giúp lãnh đạo Thành phố giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực đó.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng số dùng chung, để tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách, như giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng “Thành phố văn minh - không ma túy”.

Trong năm 2026, TP.HCM sẽ triển khai đề án "kết nối các sàn giao dịch công nghệ vùng Đông Nam bộ”; hình thành hệ thống liên kết thị trường khoa học, công nghệ; ưu tiên đặt hàng nhiệm vụ giải quyết các vấn đề bức thiết trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Với Nghị quyết 57, TP.HCM xác định chuyển từ giai đoạn tạo nền tảng sang giai đoạn tạo giá trị và năng lực phát triển mới.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM mới đây, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, với Nghị quyết 57, TP.HCM đã xác định chuyển từ giai đoạn tạo nền tảng sang giai đoạn tạo giá trị và năng lực phát triển mới, coi đây là động lực trung tâm cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thành phố chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển; lấy kết quả đầu ra, tác động kinh tế – xã hội và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu.

Năm nay, TP.HCM chủ động đề xuất Trung ương cho phép thí điểm các mô hình, chính sách mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, kinh tế số và đô thị thông minh.