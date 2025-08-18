Giá tủ lạnh Samsung Inverter tháng 8: Giảm kịch sàn tới 18 triệu đồng

Giữa thời điểm nắng nóng còn dai dẳng, thị trường điện máy lại tiếp tục “dậy sóng” khi loạt mẫu tủ lạnh đang được điều chỉnh giá sâu nhất từ đầu năm đến nay. Trong đó, dòng tủ lạnh Samsung Inverter ghi nhận mức giảm chạm ngưỡng 18 triệu đồng. Đây được xem là “cú hích” mạnh mẽ, không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận dòng sản phẩm công nghệ cao mà còn tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý trong phân khúc tủ lạnh cao cấp.

Samsung vốn nổi tiếng với những chiếc tủ lạnh thiết kế sang trọng, tích hợp loạt công nghệ thông minh như AI Inverter tiết kiệm điện, ngăn linh hoạt tùy chỉnh nhiệt độ, khử mùi kháng khuẩn hay kết nối SmartThings để quản lý từ xa.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ, nhiều mẫu tủ lạnh Side by Side, French Door hay Multidoor của Samsung đều được áp dụng ưu đãi sâu, kéo giá bán thực tế xuống mức dễ chịu hơn bao giờ hết. Đây cũng là thời điểm các gia đình có thể cân nhắc sở hữu một sản phẩm vừa đảm bảo khả năng tiết kiệm điện, vừa nâng tầm phong cách sống hiện đại thay vì chờ đợi thêm.

Bảng giá tủ lạnh Samsung Inverter tháng 8:

Tên tủ lạnh Samsung Inverter Dung tích Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Tủ lạnh Samsung Inverter RT20HAR8DBU/SV 208 lít 7.44 6.78 Tủ lạnh Samsung Inverter RT22M4032BY/SV 236 lít 8.03 7.38 Tủ lạnh Samsung Inverter RT22M4032BU/SV 236 lít 8.81 7.58 Tủ lạnh Samsung Inverter RT25M4032BU/SV 256 lít 9.01 7.98 Tủ lạnh Samsung Inverter RB27N4010BU/SV 280 lít 10.67 9.48 Tủ lạnh Samsung Inverter RT31CG5424B1SV 305 lít 11.46 10.29 Tủ lạnh Samsung Inverter RT35CG5544B1SV 345 lít 12.53 11.94 Tủ lạnh Samsung Inverter RT38CG6584B1SV 382 lít 15.18 12.44 Tủ lạnh Samsung Inverter RB30N4190BY/SV 307 lít 14.1 12.94 Tủ lạnh Samsung Inverter RB30N4190BU/SV 307 lít 14.98 13.29 Tủ lạnh Samsung Inverter RT42CG6584B1SV 406 lít 16.36 13.41 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS57DG400EM9SV 583 lít 20.48 16.41 Tủ lạnh Samsung Inverter Bespoke RT38CB668422SV 385 lít 19.59 16.84 Tủ lạnh Samsung Inverter Bespoke RT47CB66868ASV 460 lít 18.81 18.11 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS57DG410EB4SV 578 lít 22.04 18.41 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS70F65Q3TSV 655 lít 23.8 18.49 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS70F65Q3FSV 655 lít 24.39 19.29 Tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door RF48A4000B4/SV 488 lít 26.55 19.99 Tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door RF48A4010B4/SV 488 lít 28.8 20.41 Tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door RF48A4010M9/SV 488 lít 29.39 24.99 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS64R5301B4/SV 635 lít 34.88 31.49 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS64R53012C/SV 635 lít 38.99 35.39 Tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door RF59C766FB1/SV 648 lít 45.56 40.31

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.