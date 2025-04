Top tủ lạnh inverter đang được "bán chạy" nhất dịp lễ 30/4

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay không chỉ là thời điểm lý tưởng cho các chuyến du lịch mà còn là dịp nhiều gia đình tranh thủ mua sắm thiết bị gia dụng, trong đó tủ lạnh Inverter đang trở thành mặt hàng "hot" với doanh số tăng mạnh tại các hệ thống bán lẻ lớn. Sở hữu ưu điểm tiết kiệm điện, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ bảo quản thực phẩm tiên tiến, tủ lạnh Inverter đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận, những dòng sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín như Samsung, LG, Panasonic, Toshiba và Aqua đang được người tiêu dùng ưa chuộng nhất. Nhiều tủ lạnh đang được giảm giá khá mạnh, đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi như giảm giá trực tiếp, tặng quà, hoặc hỗ trợ lắp đặt miễn phí.

Dưới đây là danh sách những mẫu tủ lạnh Inverter đang được "bán chạy" nhất dịp lễ 30/4, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

1. Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

Giá bán từ: 6,57 triệu đồng

Với giá bán sau giảm còn dưới 7 triệu đồng, Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV là lựa chọn siêu tiết kiệm với các gia đình. Sản phẩm có dung tích 236 lít, phù hợp cho các gia đình ít người. Với thiết kế màu đen sang trọng, thiết bị có thể làm tôn thêm nét đẹp cho căn phòng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV.

Ngoài ra, Samsung còn tích hợp cho tủ lạnh Công nghệ All-around Cooling giúp kiểm soát chặt chẽ sự thay đổi nhiệt độ. Mặc dù có giá phải chăng nhưng tủ vẫn có Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone - giúp rã đông nhanh hơn; Ngăn rau củ lớn giữ ẩm Big Box - cho phép bảo quản thực phẩm tươi ngon hơn.

2. Tủ lạnh Aqua Inverter 189 lít AQR-T220FA(FB)

Giá bán từ: 4,67 triệu đồng

Ứng cử viên tiếp theo trong danh sách này là Tủ lạnh Aqua Inverter 189 lít AQR-T220FA(FB) với thiết kế mặt thép màu đen sang trọng. Sản phẩm cũng được tích hợp công nghệ Inverter, giúp các gia chủ tiết kiệm điện sinh hoạt.

Tủ lạnh Aqua Inverter 189 lít AQR-T220FA(FB).

Với dung tích khiêm tốn, chiếc tủ lạnh này thích hợp cho những người độc thân và những cặp đôi. Công nghệ kháng khuẩn khử mùi DEO Fresh cũng giúp thực phẩm trong tủ được an toàn và giữ được dinh dưỡng lâu hơn.

3. Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG

Giá bán từ: 5,37 triệu đồng

Tương tự như tủ lạnh Samsung và Aqua, tủ lạnh Toshiba cũng có thiết kế gọn, phù hợp cho 2 - 3 người dùng. Với Ngăn Cooling Zone -1°C cũng như luồng khí lạnh vòng cung, thực phẩm tươi sống đều có thể nhanh chóng rã đông và được làm lạnh đều.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG.

Khi mua sắm ở thời điểm này, khách hàng còn có cơ hội được tặng kèm phiếu mua hàng cũng như nhiều phần quà hấp dẫn. Đồng thời, với chất liệu cửa tủ lạnh Uniglass cùng khay kính chịu lực, sản phẩm có thể sử dụng trong nhiều năm, được bảo hành lên tới 2 năm tại các đại lý phân phối chính hãng.

4. Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV

Giá bán từ: 7,99 triệu đồng

Điều đặc biệt của Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV là có thiết kế ngăn đông bên dưới, giúp người dùng lấy đá ra dễ dàng hơn. Giống như các mẫu tủ lạnh Samsung khác, máy cũng có Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone, cho phép người dùng tiết kiệm thời gian chế biến. Đáng chú ý, Samsung còn tích hợp cho sản phẩm của mình bộ lọc bằng than hoạt tính, cực an toàn cho người dùng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV.

Với dung tích 280 lít, tủ lạnh có thể đáp ứng nhu cầu của khoảng 2 - 3 người. Thiết kế màu đen lịch sự cũng dễ dàng phối hợp với các nội thất khác trong căn bếp, đem lại không gian sang trọng khi bài trí.

5. Tủ lạnh LG Inverter 374 lít LTD37BLM

Giá bán từ: 9,9 triệu đồng

Sản phẩm này mới được sản xuất năm 2024, rất được yêu thích tại thị trường Việt Nam. Ưu điểm của máy là được trang bị công nghệ LINEARCooling giảm biến động nhiệt độ, thực phẩm tươi ngon đến 7 ngày; Ngăn lấy nước ngoài tiện lợi, tránh thất thoát hơi lạnh.

Tủ lạnh LG Inverter 374 lít LTD37BLM.

Thêm nữa, tủ lạnh còn có dung tích sử dụng 374 lít, thích hợp cho các gia đình 3 - 4 thành viên. Chưa hết, bộ lọc khử mùi than hoạt tính Deodorizer cung cấp khả năng kháng khuẩn hiệu quả, đem lại không khí tủ trong lành; ngăn Fresh 0 Zone - cho phép các nhà nội trợ tiết kiệm thời gian rã đông thực phẩm.