Giá tủ lạnh Toshiba Inverter tháng 8:Giảm cực sâu, tối đa 10 triệu đồng

Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, thị trường điện máy đang chứng kiến một “làn sóng giảm giá” mạnh mẽ, đặc biệt là ở phân khúc tủ lạnh cao cấp. Tháng 8 này, tủ lạnh Toshiba – thương hiệu Nhật Bản cũng ghi nhận mức giảm sâu chưa từng có, lên tới 10 triệu đồng cho nhiều mẫu sản phẩm. Đây được xem là cơ hội “vàng” để người tiêu dùng vừa nâng cấp không gian bếp, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí.

Ảnh minh họa.

Điểm nhấn của đợt giảm giá lần này nằm ở loạt model cao cấp sở hữu công nghệ làm lạnh đa chiều, tính năng kháng khuẩn, khử mùi hiện đại cùng thiết kế sang trọng, phù hợp với xu hướng sống xanh – tiết kiệm năng lượng. Với ngân sách từ trung cấp đến cao cấp, người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn được chiếc tủ lạnh Toshiba Inverter đáp ứng trọn vẹn nhu cầu: từ bảo quản rau củ luôn tươi giòn, cho đến duy trì hương vị nguyên bản của thực phẩm đông lạnh.

Ảnh minh họa.

Giới chuyên gia nhận định, mức giảm giá “mạnh tay” lên tới hàng chục triệu đồng trong tháng 8 không chỉ kích thích nhu cầu mua sắm, mà còn giúp Toshiba khẳng định vị thế cạnh tranh trong phân khúc tủ lạnh Inverter tại Việt Nam.

Người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình trẻ và dân văn phòng, đang đứng trước cơ hội hiếm có để sở hữu một sản phẩm công nghệ Nhật Bản chất lượng cao với chi phí tối ưu. Đây chính là thời điểm thích hợp để “xuống tiền” nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc tủ lạnh vừa hiện đại, vừa tiết kiệm điện, lại bền bỉ theo thời gian.

Bảng giá tủ lạnh Toshiba Inverter tháng 8:

Tên tủ lạnh Toshiba Inverter Dung tích Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT234WE-PMV(52) 180 lít 5.09 - Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-B22VU UKG 180 lít 5.58 5.38 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT252WE-PMV(52) 194 lít 5.87 5.68 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT329WE-PMV(52) 253 lít 6.75 6.38 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT325WE-PMV(06)-MG 249 lít 9.79 7.58 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT416WE-PMV(58)-MM 312 lít 8.81 7.64 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT468WE-PMV(58)-MM 338 lít 9.79 8.44 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT416WE-PMV(58)-MM 312 lít 8.81 7.64 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT468WE-PMV(58)-MM 338 lít 9.79 8.44 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT395WE-PMV(06)-MG 311 lít 12.83 9.64 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RB410WE-PMV(37)-SG 325 lít 14.98 9.84 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RB405WE-PMV(06)-MG 322 lít 16.75 10.84 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT559WE-PMV(58)-MM 411 lít 12.73 11.03 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RB405WEA-PMV(06)-MG 321 lít 13.71 11.53 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT435WEA-PMV(06)-MG 336 lít 14.89 11.69 Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RT535WEA-PMV(06)-MG 409 lít 15.67 13.47 Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS696WI-PMV(60)-AG 555 lít 17.63 15.63 Tủ lạnh Toshiba Inverter Side By Side GR-RS775WI-PMV(06)-MG 596 lít 17.63 16.01

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 16/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.