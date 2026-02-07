Đăng video mẹ chồng mắng con dâu lên mạng xã hội: Có vi phạm pháp luật không?

Từ hôm qua đến nay, mạng xã hội xôn xao trước video “mẹ chồng mắng con dâu”, được cho là được trích từ camera trong một gia đình. Theo các trang tin, người đăng video là chị Tr. ở Hà Nội, và sự việc xảy ra vào cuối năm 2024, khi chị mới sinh em bé được 10 ngày. Do có bất đồng, mẹ chồng của chị khi ấy đã lớn tiếng mắng nhiếc rất lâu với những lời lẽ khó nghe. Chị Tr. cho biết, chị đã hoàn tất thủ tục ly hôn nên người phụ nữ lớn tuổi trong video có thể được gọi là mẹ chồng cũ. Bà là mẹ ruột của diễn viên Phương Oanh, nhưng chị Tr. khẳng định “tôi và chị Phương Oanh không có vấn đề gì”.

Đoạn video được chia sẻ rất nhanh chóng trên nhiều trang mạng xã hội và có rất nhiều người bình luận. Đồng thời, một số người cũng chia sẻ những đoạn video cho thấy mình cũng bị mẹ chồng mắng.

Việc một người phụ nữ mới sinh em bé mà phải chịu nhiếc móc khiến ai cũng cảm thương - đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong những trường hợp đăng video thế này, tạm gác mức độ đúng sai (về mặt đạo đức) trong từng trường hợp sang một bên, thì có một câu hỏi quan trọng là việc đăng video lên mạng có vi phạm quy định gì không.

Ảnh: Facebook.

Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ một số trường hợp rất hạn chế. Còn theo Điều 38 thì đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Như vậy, việc trích xuất dữ liệu từ camera trong nhà rồi đăng lên mạng xã hội như trên rất có thể bị coi là sử dụng hình ảnh trái phép, thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư của một cá nhân khi chưa có sự đồng ý của họ, kể cả khi chắc chắn là người mẹ chồng có hành vi không phù hợp.

Người đăng video như vậy có thể đối mặt với nguy cơ bị xử phạt hành chính nếu hành động công khai video dẫn đến việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Vì vậy, các chuyên gia về luật khuyến nghị người dân hết sức thận trọng khi đưa mâu thuẫn gia đình lên mạng xã hội. Nếu cần được bảo vệ quyền lợi, nên nhờ sự can thiệp từ các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, vì việc tự ý công khai hình ảnh từ camera trong gia đình lên mạng rất có thể đi kèm các rủi ro pháp lý.