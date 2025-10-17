Windows Defender vẫn bảo vệ Windows 10 sau "khai tử", nhưng cần làm điều này

Microsoft vừa xác nhận một thông tin quan trọng rằng phần mềm diệt virus Microsoft Defender sẽ tiếp tục bảo vệ các máy tính chạy Windows 10 ngay cả khi hệ điều hành này vừa chính thức kết thúc hỗ trợ. Tuy nhiên, đừng vội mừng, bởi đây chính là một "cạm bẫy" an ninh mà rất nhiều người dùng có thể mắc phải nếu không cẩn trọng.

Trong một bài đăng blog chính thức, gã khổng lồ phần mềm đã tuyên bố rằng Microsoft Defender Antivirus tích hợp sẵn trên Windows 10 sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật định nghĩa virus cho đến tận tháng 10/2028.

Windows Defender vẫn sẽ bảo vệ Windows 10 cho tới năm 2028.

Điều này tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo rằng nếu phần mềm diệt virus vẫn hoạt động, liệu có cần phải lo lắng về việc hệ điều hành không còn được cập nhật hàng tháng nữa không?

Và câu trả lời dứt khoát từ chính Microsoft là không. Hãng đã chỉ ra rất rõ ràng: "Chỉ riêng Defender Antivirus không phải là một phương án giảm thiểu rủi ro toàn diện". Để được bảo vệ một cách đầy đủ, người dùng cần phải đăng ký chương trình cập nhật bảo mật mở rộng (Extended Security Updates - ESU) của Windows 10 song song với việc duy trì hoạt động của Defender.

Vì sao lại như vậy? Hãy hình dung hệ điều hành của bạn là một ngôi nhà. Microsoft Defender giống như một người bảo vệ ở cửa chính, có nhiệm vụ nhận diện và ngăn chặn những kẻ xâm nhập đã biết mặt (virus, malware).

Tuy nhiên, khi Windows 10 không còn nhận được các bản vá bảo mật hàng tháng, các bức tường, cửa sổ, và mái nhà (tức là mã nguồn cốt lõi của hệ điều hành) sẽ dần xuất hiện những lỗ hổng mới mà hacker có thể khai thác. Theo thời gian, số lượng lỗ hổng này sẽ ngày càng tăng lên. Người bảo vệ ở cửa chính sẽ không thể làm gì nếu kẻ trộm trèo vào qua một cửa sổ không được vá lỗi.

Chỉ sử dụng chương trình chống virus không giúp Windows 10 an toàn sau khai tử.

Ngay cả những người dùng cẩn thận nhất cũng có thể trở thành nạn nhân nếu không may. Vì vậy, việc chỉ dựa vào một phần mềm diệt virus, dù tốt đến đâu, cũng là một canh bạc đầy rủi ro.

Tin tốt là chương trình ESU (hỗ trợ thêm 1 năm) là hoàn toàn miễn phí cho người dùng cá nhân, vì vậy, sẽ thật thiếu sót nếu không đăng ký để bảo vệ toàn diện cho máy tính của bạn.