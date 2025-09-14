Giá máy giặt LG Inverter đầu tháng 9: Siêu giảm giá, lên tới 28 triệu đồng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trong thời gian này, nhiều mẫu máy giặt LG Inverter đang được giảm giá sâu, lên tới 44%.

Đầu tháng 9, thị trường gia dụng chứng kiến “cơn sóng giảm giá” mạnh mẽ từ LG khi hàng loạt mẫu máy giặt Inverter được điều chỉnh giá bán, mức ưu đãi cao nhất lên tới 28 triệu đồng. Đây không chỉ là chương trình giảm giá đơn thuần mà còn là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng trong bối cảnh xu hướng mua sắm thông minh, tiết kiệm và bền vững ngày càng lên ngôi.

Máy giặt LG Inverter vốn đã nổi tiếng với khả năng tiết kiệm điện, giặt sạch hiệu quả nhờ công nghệ TurboWash, giặt hơi nước diệt khuẩn và động cơ truyền động trực tiếp bền bỉ, vận hành êm ái.

Đáng chú ý, mức điều chỉnh trải rộng từ các dòng cửa trên, cửa trước đến máy giặt sấy kết hợp, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng: từ những hộ gia đình nhỏ chỉ cần máy giặt cơ bản đến các gia đình lớn tìm kiếm giải pháp “2 trong 1” tiện lợi. Với ưu đãi lên tới hàng chục triệu đồng, nhiều mẫu máy giặt LG Inverter vốn được xem là “xa tầm tay” nay lại trở thành lựa chọn trong tầm giá hợp lý.

Giá máy giặt LG Inverter đầu tháng 9:

Tên máy giặt LG Inverter

 Khối lượng giặt

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2310VS2B

10 kg

7.79

7.49

Máy giặt LG Inverter FB1209S6M

9 kg

 8.79

7.99

Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2514VBTB

14 kg

 10.79

7.99

Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2512VBTB

12 kg

 9.79

8.19

Máy giặt LG AI DD Inverter TV2514DV3B

14 kg

 12.69

9.29

Máy giặt LG Inverter T2313DX5N

13 kg

 11.99

9.94

(Đặt trước)

Máy giặt LG AI DD Inverter FV1410S4M1

10 kg

 14.19

10.29

Máy giặt LG Inverter T2314DX5G

14 kg

 12.49

10.44

(Đặt trước)

Máy giặt LG AI DD Inverter FV1412S4W

12 kg

 16.59

10.69

Máy giặt LG Inverter T2516DX5G

16 kg

 13.99

11.94

Máy giặt sấy LG Inverter FB1209D5M

giặt 9 kg - sấy 5 kg

 16.59

13.29

Máy giặt LG Inverter T2519SX5G

19 kg

 15.99

13.74

Máy giặt sấy LG Inverter FV1410D4M1

giặt 10 kg - sấy 6 kg

 18.59

15.29

Máy giặt sấy LG Inverter FV1411D4B

giặt 11 kg - sấy 7 kg

 20.59

16.29

Máy giặt LG Inverter T2522AX7G

22 kg

 18.99

16.64

Máy giặt LG Inverter FX1412S3KAV

12 kg

 20.99

17.19

(đặt trước)

Máy giặt LG Inverter T2725SX5G

25 kg

 21.49

18.94

Máy giặt sấy LG Inverter F2517RNTG

giặt 17 kg - sấy 10 kg

 28.39

24.84

Tháp giặt sấy LG Inverter WT2517NHEG

giặt 25 kg - sấy 17 kg

 73.59

58.39

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 8/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

-14/09/2025 10:52 AM (GMT+7)
