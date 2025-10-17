Microsoft ra mắt công cụ tạo ảnh AI chất lừ, đẹp không kém Gemini

Điểm đáng chú ý ở MAI-Image-1 chính là việc công cụ AI này đã lọt vào top 10 mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh trên LMArena ngay từ những ngày đầu ra mắt. MAI-Image-1 nổi bật với khả năng tái hiện ánh sáng tự nhiên và cảnh quan đẹp mắt hơn so với các hệ thống lớn và chậm hơn.

MAI-Image-1 sẽ giúp người dùng không nhất thiết phải sử dụng Gemini để tạo hình ảnh AI nữa.

Microsoft dự định tích hợp MAI-Image-1 vào các công cụ sáng tạo tiếp theo của mình, bao gồm Copilot và Bing Image Creator. Điều này đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong việc tạo hình ảnh từ Microsoft thay vì chỉ là một bản sao công nghệ của bên thứ ba.

Việc lọt vào top 10 của LMArena ngay từ đầu đã mang lại uy tín cho MAI-Image-1, biến nó thành một trong những công cụ tạo hình ảnh AI hàng đầu. Hệ thống này cho phép Microsoft kiểm soát tốt hơn về tính an toàn, chất lượng và khả năng tích hợp. Dữ liệu đào tạo được chọn lọc cùng với phản hồi từ các chuyên gia sáng tạo giúp hạn chế những kết quả giống nhau, từ đó tăng tốc độ tạo hình ảnh.

MAI-Image-1 không chỉ giúp người dùng nhanh chóng có được hình ảnh mà còn cho phép họ dành thời gian tinh chỉnh thay vì phải vật lộn với việc lặp lại. Hệ thống này có khả năng tạo ra ánh sáng và phản chiếu tốt hơn, cảnh vật trở nên chân thực hơn giúp giảm thiểu công việc dọn dẹp, đồng thời giúp tăng tốc độ tạo bảng tâm trạng, hình nền và so sánh địa điểm.

MAI-Image-1 hiện đang được thử nghiệm và sớm triển khai công khai đến người dùng.

Microsoft dự định sẽ đưa tính năng này vào Copilot và Bing Image Creator sau khi bản dùng thử công khai kết thúc. Với những phản hồi ban đầu đầy tích cực, hy vọng rằng hệ thống sẽ cho kết quả tự nhiên hơn nữa khi được phát hành chính thức.

Người dùng quan tama có thể trải nghiệm MAI-Image-1 tại LMArena ngay từ bây giờ và chia sẻ phản hồi của mình. Mục tiêu của Microsoft là giúp các lời nhắc trong toàn bộ hệ sinh thái của họ tạo ra các khung hình nhanh hơn và chân thực hơn, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm Nano Banana của Google - vốn đã gây tiếng vang lớn trên thị trường công cụ tạo hình ảnh AI.