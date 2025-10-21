“Văn khấn mùng 1” leo top Google Trends ngày đầu tháng 9 âm lịch
So với các chủ đề “West Ham đấu với Brentford” hay “xổ số miền Nam”, cụm “văn khấn mùng 1” cho thấy sức hút riêng khi gắn liền với đời sống tâm linh truyền thống.
Thống kê trong 24 giờ qua, cụm từ “văn khấn mùng 1” đã lọt top tìm kiếm nổi bật nhất tại Việt Nam, theo số liệu từ Google Trends cập nhật sáng 21/10. Lượng truy vấn đạt hơn 5.000 lượt, tăng trên 1.000% chỉ trong vài giờ, cho thấy sự quan tâm lớn của người dùng khi ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch năm Ất Tỵ vừa tới.
Xu hướng tìm kiếm Google sáng 21/10.
Biểu đồ của Google Trends ghi nhận mức tăng mạnh từ tối 20/10, đạt đỉnh vào rạng sáng 21/10 - đúng thời điểm nhiều người chuẩn bị dâng hương, đọc văn khấn đầu tháng. Các tìm kiếm liên quan cũng tăng theo, gồm “văn khấn mùng 1 tháng 9 năm 2025”, “văn khấn thần tài mùng 1” và “văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch”.
Phân tích theo khu vực, mức độ quan tâm cao nhất đến từ các tỉnh phía Bắc như Tuyên Quang, Thái Bình, Điện Biên, Ninh Bình và Hải Dương. Đây đều là những địa phương vẫn giữ truyền thống thờ cúng, thể hiện đậm nét văn hóa tâm linh. Google cũng ghi nhận phần lớn truy vấn xuất phát từ nhóm tuổi trung niên - những người thường đảm nhiệm việc hương khói trong gia đình.
Chủ đề liên quan được hệ thống xếp hạng cao bao gồm “September – Month”, “September 1 – Date” và “Literature – Topic”, phản ánh việc người dùng tìm kiếm không chỉ bài văn khấn mà còn tra cứu ngày âm – dương tương ứng. So với các chủ đề thể thao hay giải trí như “West Ham đấu với Brentford” hay “xổ số miền Nam”, cụm “văn khấn mùng 1” cho thấy sức hút riêng khi gắn liền với đời sống tâm linh truyền thống.
Một số số liệu liên quan.
Theo một bài báo đang nằm trong nhóm kết quả hàng đầu, ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch năm Ất Tỵ rơi vào ngày 21/10/2025 dương lịch. Nhiều người truy cập để tìm “văn khấn mùng 1” theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin, được xem là nguồn đáng tin cậy, quen thuộc trong mỗi dịp đầu tháng.
Theo quan niệm dân gian, ngày đầu tháng là thời điểm khởi đầu, ảnh hưởng đến vận khí suốt cả tháng. Việc dâng hương và đọc văn khấn thể hiện lòng thành kính với thần linh, tổ tiên, đồng thời gửi gắm mong ước bình an, may mắn và thuận lợi cho gia đạo.
Cũng theo bài báo, ngày 1/9 âm lịch, gia chủ có thể tham khảo văn khấn mùng 1 theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin, được nhiều người tin dùng:
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
Con kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).
Hương chủ (chúng) con tên là:... sống tại:… xã,… tỉnh.
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Ất Tỵ 2025, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa, trà, quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ..., cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/10/2025 08:13 AM (GMT+7)