“Văn khấn mùng 1” leo top Google Trends ngày đầu tháng 9 âm lịch

Thống kê trong 24 giờ qua, cụm từ “văn khấn mùng 1” đã lọt top tìm kiếm nổi bật nhất tại Việt Nam, theo số liệu từ Google Trends cập nhật sáng 21/10. Lượng truy vấn đạt hơn 5.000 lượt, tăng trên 1.000% chỉ trong vài giờ, cho thấy sự quan tâm lớn của người dùng khi ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch năm Ất Tỵ vừa tới.

Xu hướng tìm kiếm Google sáng 21/10.

Biểu đồ của Google Trends ghi nhận mức tăng mạnh từ tối 20/10, đạt đỉnh vào rạng sáng 21/10 - đúng thời điểm nhiều người chuẩn bị dâng hương, đọc văn khấn đầu tháng. Các tìm kiếm liên quan cũng tăng theo, gồm “văn khấn mùng 1 tháng 9 năm 2025”, “văn khấn thần tài mùng 1” và “văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch”.

Phân tích theo khu vực, mức độ quan tâm cao nhất đến từ các tỉnh phía Bắc như Tuyên Quang, Thái Bình, Điện Biên, Ninh Bình và Hải Dương. Đây đều là những địa phương vẫn giữ truyền thống thờ cúng, thể hiện đậm nét văn hóa tâm linh. Google cũng ghi nhận phần lớn truy vấn xuất phát từ nhóm tuổi trung niên - những người thường đảm nhiệm việc hương khói trong gia đình.

Chủ đề liên quan được hệ thống xếp hạng cao bao gồm “September – Month”, “September 1 – Date” và “Literature – Topic”, phản ánh việc người dùng tìm kiếm không chỉ bài văn khấn mà còn tra cứu ngày âm – dương tương ứng. So với các chủ đề thể thao hay giải trí như “West Ham đấu với Brentford” hay “xổ số miền Nam”, cụm “văn khấn mùng 1” cho thấy sức hút riêng khi gắn liền với đời sống tâm linh truyền thống.

Một số số liệu liên quan.

Theo một bài báo đang nằm trong nhóm kết quả hàng đầu, ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch năm Ất Tỵ rơi vào ngày 21/10/2025 dương lịch. Nhiều người truy cập để tìm “văn khấn mùng 1” theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin, được xem là nguồn đáng tin cậy, quen thuộc trong mỗi dịp đầu tháng.

Theo quan niệm dân gian, ngày đầu tháng là thời điểm khởi đầu, ảnh hưởng đến vận khí suốt cả tháng. Việc dâng hương và đọc văn khấn thể hiện lòng thành kính với thần linh, tổ tiên, đồng thời gửi gắm mong ước bình an, may mắn và thuận lợi cho gia đạo.

Cũng theo bài báo, ngày 1/9 âm lịch, gia chủ có thể tham khảo văn khấn mùng 1 theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin, được nhiều người tin dùng: