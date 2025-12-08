Bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam đổi chủ từ 1/1/2026: Gói cước Internet, truyền hình thế nào?

FPT Play đã chính thức công bố trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Thời hạn này sẽ kéo dài từ giữa mùa giải 2025/2026 đến hết mùa giải 2030/31, trên các hạ tầng gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và cả khai thác trên mạng xã hội.…

Như vậy, người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam sẽ tiếp tục hòa nhịp cùng 1,87 tỷ khán giả trên khắp thế giới, để thưởng thức hàng nghìn trận đấu bóng đá đỉnh cao. Trong đó, có gần 200 trận thuộc mùa giải 2025/26 và 1.900 trận của 5 mùa từ 2026/27 đến hết 2030/31.

Tên gói cước Nội dung Giá dự kiến Ghi chú VVIP 1 Xem ngoại hạng Anh Giá ưu đãi từ 100.000 đồng/tháng Nội dung gói cước và chương trình ưu đãi (giá, thời hạn,...) chi tiết cần xem thêm tại nhà cung cấp dịch vụ. VVIP 2 Xem ngoại hạng Anh Giá ưu đãi từ 100.000 đồng/tháng Combo Internet + Ngoại hạng Anh Xem ngoại hạng Anh + Premier League + truy cập Internet Giá ưu đãi từ 59.000 đồng/tháng (riêng cho phần nội dung xem Ngoại hạng Anh)

Một số gói cước có tích hợp xem Ngoại hạng Anh, vừa được công bố.

Cùng với việc sở hữu bản quyền giải đấu, gói dịch vụ Ngoại hạng Anh cũng chính thức được nhà mạng này ra mắt. Theo thông báo của nhà mạng này, khách hàng có thể đăng ký gói cước mới trực tuyến trên ứng dụng FPT Play hoặc website. Trong đó, các gói cước VVIP 1 và VVIP 2 đang có giá ưu đãi từ 100.000 đồng/tháng cho khách hàng đăng ký sớm, hứa hẹn sẽ tiết kiệm đáng kể so với giá chính thức sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Với khách hàng mua gói Ngoại hạng Anh dạng "combo" tích hợp cả Internet tốc độ cao và giải đấu Premier League trên FPT Play, thì họ sẽ được xem Ngoại hạng Anh với giá ưu đãi từ 59.000 đồng/tháng. Gói "combo này sẽ là tiện ích “2 trong 1”, cho phép khách hàng vừa tận hưởng trọn vẹn giải đấu, vừa trải nghiệm đường truyền tốc độ cao lên đến 10Gbps.

Cũng trong tháng 12/2025, khách hàng khi đăng ký mới hoặc nâng cấp gói "combo" Ngoại hạng Anh sẽ được tặng thêm 1 tháng miễn phí xem Ngoại hạng Anh (áp dụng từ ngày 1/1/2026).

Trước đó, khi sở hữu độc quyền bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, truyền hình K+ đã nhiều lần thay đổi giá các gói cước, ban đầu khởi điểm khoảng 125.000 đồng/tháng nhưng về sau có lúc đã tăng lên vượt 200.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, giờ đây, K+ đã thông báo ngừng phát sóng từ ngày 1/1/2026 - đúng thời điểm đơn vị sở hữu bản quyền mới nói trên tham gia thị trường.