Giá điều hòa Daikin Inverter tháng 9: Giảm tối đa 3 triệu đồng; từ 10,59 triệu đồng
So với các thương hiệu khác, mức giảm của dòng điều hòa Daikin Inverter trong tháng 9 có phần khiêm tốn hơn.
Bước sang tháng 9 – giai đoạn cuối mùa nắng nóng, thị trường điều hòa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng khi nhiều thương hiệu lớn đồng loạt tung ưu đãi. Nổi bật trong số đó, điều hòa Daikin – “ông lớn” Nhật Bản nổi tiếng với công nghệ Inverter tiết kiệm điện và độ bền vượt trội cũng được giảm giá, tối đa 3 triệu đồng.
Ảnh minh họa.
Việc giảm giá trực tiếp trên các model bán chạy giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng, vốn được xem là “chuẩn mực” trong phân khúc điều hòa cao cấp.
Ảnh minh họa.
Điều hòa Daikin Inverter vốn được ưa chuộng nhờ khả năng duy trì nhiệt độ ổn định, giảm hóa đơn tiền điện đáng kể so với các dòng thông thường, đồng thời sở hữu nhiều tính năng hiện đại như lọc khí kháng khuẩn, vận hành êm ái và tuổi thọ bền bỉ. Với mức giá được điều chỉnh, nhiều gia đình có thêm cơ hội sở hữu thiết bị vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa nâng tầm trải nghiệm sống.
Bảng giá điều hòa/ máy lạnh Daikin Inverter tháng 9:
|
Tên điều hòa Daikin Inverter
|Diện tích làm mát
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25ZVMV
|
Dưới 15m²
|12.39
|
10.59
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25YVMV
|
Dưới 15m²
|10.99
|
10.79
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25ZVMV
|
Dưới 15m²
|11.39
|
10.99
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV
|
Dưới 15m²
|13.69
|
12.32
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35YVMV
|
Từ 15 - 20m²
|14.29
|
12.69
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV
|
Từ 15 - 20m²
|14.19
|
12.77
|
Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1 HP ATHF25XVMV
|
Dưới 15m²
|13.09
|
12.89
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKB35ZVMV
|
Từ 15 - 20m²
|
13.79
|
13.09
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35ZVMV
|
Từ 15 - 20m²
|15.09
|
13.19
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25ZVMV
|
Dưới 15m²
|
13.69
|
13.39
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
|
Từ 15 - 20m²
|16.89
|
15.2
|
Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.5 HP ATHF35XVMV
|
Từ 15 - 20m²
|
16.59
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKB50ZVMV
|
Từ 20 - 30m²
|20.09
|
19.09
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV
|
Từ 20 - 30m²
|21.09
|
19.29
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
|
Từ 20 - 30m²
|25.39
|
22.85
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV
|
Từ 30 - 40m²
|28.39
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKF71ZVMV
|
Từ 40 - 60m²
|
29.89
(đặt trước)
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKZ50VVMV
|
Từ 20 - 30m²
|
32.09
|-
|
Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.5 HP FTHF60VAVMV
|
Từ 30 - 40m²
|33.99
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71ZVMV
|
Từ 40 - 60m²
|
38.19
(đặt trước)
|-
|
Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 3 HP FTHF71VAVMV
|
Từ 40 - 50m²
|38.49
|-
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh
Ký tự "-" là không giảm giá.
Trong thời gian này, nhiều mẫu máy giặt LG Inverter đang được giảm giá sâu, lên tới 44%.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/09/2025 12:22 PM (GMT+7)