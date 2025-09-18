Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá điều hòa Daikin Inverter tháng 9: Giảm tối đa 3 triệu đồng; từ 10,59 triệu đồng

So với các thương hiệu khác, mức giảm của dòng điều hòa Daikin Inverter trong tháng 9 có phần khiêm tốn hơn.

Bước sang tháng 9 – giai đoạn cuối mùa nắng nóng, thị trường điều hòa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng khi nhiều thương hiệu lớn đồng loạt tung ưu đãi. Nổi bật trong số đó, điều hòa Daikin – “ông lớn” Nhật Bản nổi tiếng với công nghệ Inverter tiết kiệm điện và độ bền vượt trội cũng được giảm giá, tối đa 3 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Việc giảm giá trực tiếp trên các model bán chạy giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng, vốn được xem là “chuẩn mực” trong phân khúc điều hòa cao cấp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Điều hòa Daikin Inverter vốn được ưa chuộng nhờ khả năng duy trì nhiệt độ ổn định, giảm hóa đơn tiền điện đáng kể so với các dòng thông thường, đồng thời sở hữu nhiều tính năng hiện đại như lọc khí kháng khuẩn, vận hành êm ái và tuổi thọ bền bỉ. Với mức giá được điều chỉnh, nhiều gia đình có thêm cơ hội sở hữu thiết bị vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa nâng tầm trải nghiệm sống.

Bảng giá điều hòa/ máy lạnh Daikin Inverter tháng 9:

Tên điều hòa Daikin Inverter

 Diện tích làm mát

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25ZVMV

Dưới 15m²

 12.39

10.59

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25YVMV

Dưới 15m²

 10.99

10.79

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25ZVMV

Dưới 15m²

 11.39

10.99

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV

Dưới 15m²

 13.69

12.32

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35YVMV

Từ 15 - 20m²

 14.29

12.69

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV

Từ 15 - 20m²

 14.19

12.77

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1 HP ATHF25XVMV

Dưới 15m²

 13.09

12.89

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKB35ZVMV

Từ 15 - 20m²

13.79

13.09

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35ZVMV

Từ 15 - 20m²

 15.09

13.19

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25ZVMV

Dưới 15m²

13.69

13.39

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV

Từ 15 - 20m²

 16.89

15.2

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.5 HP ATHF35XVMV

Từ 15 - 20m²

16.59

 -

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKB50ZVMV

Từ 20 - 30m²

 20.09

19.09

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV

Từ 20 - 30m²

 21.09

19.29

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

Từ 20 - 30m²

 25.39

22.85

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV

Từ 30 - 40m²

 28.39 -

Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKF71ZVMV

Từ 40 - 60m²

29.89

(đặt trước)

 -

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKZ50VVMV

Từ 20 - 30m²

32.09

 -

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.5 HP FTHF60VAVMV

Từ 30 - 40m²

 33.99 -

Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71ZVMV

Từ 40 - 60m²

38.19

(đặt trước)

 -

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 3 HP FTHF71VAVMV

Từ 40 - 50m²

 38.49 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh

Ký tự "-" là không giảm giá.

18/09/2025 12:22 PM (GMT+7)
