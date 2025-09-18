Giá điều hòa Daikin Inverter tháng 9: Giảm tối đa 3 triệu đồng; từ 10,59 triệu đồng

Bước sang tháng 9 – giai đoạn cuối mùa nắng nóng, thị trường điều hòa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng khi nhiều thương hiệu lớn đồng loạt tung ưu đãi. Nổi bật trong số đó, điều hòa Daikin – “ông lớn” Nhật Bản nổi tiếng với công nghệ Inverter tiết kiệm điện và độ bền vượt trội cũng được giảm giá, tối đa 3 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Việc giảm giá trực tiếp trên các model bán chạy giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng, vốn được xem là “chuẩn mực” trong phân khúc điều hòa cao cấp.

Ảnh minh họa.

Điều hòa Daikin Inverter vốn được ưa chuộng nhờ khả năng duy trì nhiệt độ ổn định, giảm hóa đơn tiền điện đáng kể so với các dòng thông thường, đồng thời sở hữu nhiều tính năng hiện đại như lọc khí kháng khuẩn, vận hành êm ái và tuổi thọ bền bỉ. Với mức giá được điều chỉnh, nhiều gia đình có thêm cơ hội sở hữu thiết bị vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa nâng tầm trải nghiệm sống.

Bảng giá điều hòa/ máy lạnh Daikin Inverter tháng 9:

Tên điều hòa Daikin Inverter Diện tích làm mát Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25ZVMV Dưới 15m² 12.39 10.59 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25YVMV Dưới 15m² 10.99 10.79 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25ZVMV Dưới 15m² 11.39 10.99 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV Dưới 15m² 13.69 12.32 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35YVMV Từ 15 - 20m² 14.29 12.69 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV Từ 15 - 20m² 14.19 12.77 Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1 HP ATHF25XVMV Dưới 15m² 13.09 12.89 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKB35ZVMV Từ 15 - 20m² 13.79 13.09 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35ZVMV Từ 15 - 20m² 15.09 13.19 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25ZVMV Dưới 15m² 13.69 13.39 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV Từ 15 - 20m² 16.89 15.2 Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.5 HP ATHF35XVMV Từ 15 - 20m² 16.59 - Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKB50ZVMV Từ 20 - 30m² 20.09 19.09 Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV Từ 20 - 30m² 21.09 19.29 Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV Từ 20 - 30m² 25.39 22.85 Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV Từ 30 - 40m² 28.39 - Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKF71ZVMV Từ 40 - 60m² 29.89 (đặt trước) - Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKZ50VVMV Từ 20 - 30m² 32.09 - Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.5 HP FTHF60VAVMV Từ 30 - 40m² 33.99 - Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71ZVMV Từ 40 - 60m² 38.19 (đặt trước) - Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 3 HP FTHF71VAVMV Từ 40 - 50m² 38.49 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh

Ký tự "-" là không giảm giá.