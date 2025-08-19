Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Giá điều hòa Samsung Inverter tháng 8: Giảm nhiều nhất 6 triệu đồng

Mặc dù số lượng các mẫu điều hòa/ máy lạnh Samsung Inverter trên thị trường còn khá hạn chế nhưng chúng vẫn được giảm giá mạnh.

Giữa cao điểm mùa nóng, khi nhu cầu làm mát tăng vọt, thị trường điều hòa đang chứng kiến những biến động đáng chú ý về giá bán. Nổi bật trong tháng 8 này là loạt ưu đãi mạnh tay từ các đơn vị bán lẻ điều hòa Samsung. Nhiều mẫu điều hòa Samsung đang được giảm sâu, mức cao nhất lên tới 6 triệu đồng, mở ra cơ hội “vàng” cho người tiêu dùng muốn nâng cấp không gian sống mà vẫn tối ưu chi phí.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, giá điều hòa Samsung Inverter trong tháng 8 được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Các model tầm trung ghi nhận mức giảm phổ biến từ 1 – 3 triệu đồng, trong khi phân khúc cao cấp – tích hợp nhiều công nghệ mới như làm mát nhanh, lọc bụi mịn PM2.5, điều khiển qua smartphone – mới thực sự tạo “cú hích” với mức giảm kịch sàn.

Ảnh minh họa.

Giới chuyên gia nhận định, đây là thời điểm mua điều hòa lý tưởng bởi người tiêu dùng vừa được hưởng lợi từ mức giá tốt, vừa có nhiều quà tặng và dịch vụ lắp đặt miễn phí đi kèm.

Bảng giá điều hòa Samsung Inverter tháng 8:

Tên điều hòa Samsung Inverter

 Diện tích làm mát

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10DYHZAWKNSV

Dưới 15m²

10.89

6.89

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV

Dưới 15m²

 12.99

8.49

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV

Từ 15 - 20m²

 14.49

10.59

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYECAWKNSV

Dưới 15m²

 13.99

12.09

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AR18CYFCAWKNSV

Từ 20 - 30m²

 21.49

15.29

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2.5 HP AR24CYFCAWKNSV

Từ 30 - 40m²

 26.99

23.49

Máy lạnh âm trần 1 hướng Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AC052TN1DKC/EA

Từ 20 - 30m² 

27.79

27.44

(đặt trước)

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 8/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

