Giá điều hòa Samsung Inverter tháng 8: Giảm nhiều nhất 6 triệu đồng

Giữa cao điểm mùa nóng, khi nhu cầu làm mát tăng vọt, thị trường điều hòa đang chứng kiến những biến động đáng chú ý về giá bán. Nổi bật trong tháng 8 này là loạt ưu đãi mạnh tay từ các đơn vị bán lẻ điều hòa Samsung. Nhiều mẫu điều hòa Samsung đang được giảm sâu, mức cao nhất lên tới 6 triệu đồng, mở ra cơ hội “vàng” cho người tiêu dùng muốn nâng cấp không gian sống mà vẫn tối ưu chi phí.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, giá điều hòa Samsung Inverter trong tháng 8 được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Các model tầm trung ghi nhận mức giảm phổ biến từ 1 – 3 triệu đồng, trong khi phân khúc cao cấp – tích hợp nhiều công nghệ mới như làm mát nhanh, lọc bụi mịn PM2.5, điều khiển qua smartphone – mới thực sự tạo “cú hích” với mức giảm kịch sàn.

Ảnh minh họa.

Giới chuyên gia nhận định, đây là thời điểm mua điều hòa lý tưởng bởi người tiêu dùng vừa được hưởng lợi từ mức giá tốt, vừa có nhiều quà tặng và dịch vụ lắp đặt miễn phí đi kèm.

Bảng giá điều hòa Samsung Inverter tháng 8:

Tên điều hòa Samsung Inverter Diện tích làm mát Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10DYHZAWKNSV Dưới 15m² 10.89 6.89 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV Dưới 15m² 12.99 8.49 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV Từ 15 - 20m² 14.49 10.59 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYECAWKNSV Dưới 15m² 13.99 12.09 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AR18CYFCAWKNSV Từ 20 - 30m² 21.49 15.29 Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2.5 HP AR24CYFCAWKNSV Từ 30 - 40m² 26.99 23.49 Máy lạnh âm trần 1 hướng Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AC052TN1DKC/EA Từ 20 - 30m² 27.79 27.44 (đặt trước)

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 8/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.