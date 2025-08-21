Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Giá điều hòa LG Inverter tháng 8: Tiếp tục giảm tới 17 triệu đồng

So với tháng trước, nhiều dòng điều hòa LG Inverter được giảm đậm hơn trong tháng này.

Tháng 8 này, thị trường điện máy lại một lần nữa “nóng” lên khi loạt mẫu điều hòa LG Inverter tiếp tục bước vào đợt giảm giá sâu, có sản phẩm giảm tới 17 triệu đồng. Khi thời tiết nắng nóng gay gắt còn kéo dài, nhu cầu tìm kiếm các thiết bị làm mát tiết kiệm điện ngày càng tăng cao, việc nhiều mẫu điều hòa LG Inverter liên tục điều chỉnh giá bán được xem là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng.

Ảnh minh họa.

Không chỉ là những con số “đẹp” trên bảng giá, mức giảm này còn mở ra cơ hội sở hữu các dòng điều hòa cao cấp với mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Từ các mẫu điều hòa 1 chiều cơ bản đến những dòng 2 chiều tích hợp công nghệ lọc khí hiện đại, LG đang tạo nên một “làn sóng” mới trong phân khúc điều hòa tiết kiệm năng lượng. Người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình trẻ tại đô thị sẽ có thêm lựa chọn để cân đối giữa chi phí, công nghệ và trải nghiệm sử dụng.

Ảnh minh họa.

Đợt giảm giá lần này cũng cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường điện máy mùa hè. Khi nhu cầu làm mát chưa hạ nhiệt, việc “xuống tay” đúng thời điểm có thể giúp khách hàng tiết kiệm một khoản đáng kể, đồng thời tận hưởng không gian mát lạnh với công nghệ Inverter nổi bật của LG.

Bảng giá điều hòa LG Inverter tháng 8:

Tên điều hòa/ máy lạnh LG Inverter

 Diện tích làm mát

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN1

Dưới 15m²

 11.29

7.99

Máy lạnh LG Inverter 1 HP IEC09M1

Dưới 15m²

 11.59

8.99

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP IEC12M1

Từ 15 - 20m²

 14.19

11.29

Máy lạnh LG Inverter 1 HP IDC09M1

Dưới 15m²

 13.99

11.79

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN1

Từ 15 - 20m²

 12.9

11.9

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP IDH09M1

Dưới 15m²

 15.09

14.09

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP IDC12M1

Từ 15 - 20m²

 16.49

12.89

Máy lạnh LG Inverter 1 HP IPC09M1

Dưới 15m²

 18.39

14.89

Máy lạnh LG Inverter 2 HP IEC18M1

Từ 20 - 30m²

 21.09

16.49

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP IDH12M1

Từ 15 - 20m²

 18.49

16.54

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP IPC12M1

Từ 15 - 20m²

 22.09

18.04

Máy lạnh âm trần 1 hướng LG Inverter 1.5 HP ZTNQ12GULA0

Từ 15 - 20m²

 26.09

20.99

Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP IEC24M1

Từ 30 - 40m²

 28.39

23.89

Máy lạnh âm trần LG Inverter 2 HP ZTNQ18GPLA0

Từ 20 - 30m²

 31.89

24.59

Máy lạnh âm trần 1 hướng LG Inverter 2 HP ZTNQ18GTLA0

Từ 20 - 28m²

 31.99

25.59

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP IDH18M1

Từ 20 - 30m²

 28.59

27.59

Máy lạnh âm trần LG Inverter 2.5 HP ZTNQ24GPLA0

Từ 30 - 40m²

 36.39

27.99

Máy lạnh âm trần 1 hướng LG Inverter 2.5 HP ZTNQ24GTLA0

Từ 28 - 35m²

 36.59

29.29

Máy lạnh âm trần LG Inverter 3 HP ZTNQ30GNLE0

Từ 35 - 40m²

 40.19

30.99

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2.5 HP IDH24M1

Từ 30 - 40m²

 36.89

35.89

Máy lạnh âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GNLA0

Từ 40 - 60m²

 48.39

37.29

Máy lạnh âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36LNLA0 (3 Pha)

Từ 40 - 60m²

 48.39

37.29

Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 4 HP ZPNQ36LR5A0 (3 Pha)

Từ 40 - 60m²

 53.59

41.29

Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 3 HP ZPNQ30GR5E0

Từ 35 - 40m²

42.49

42.14

Máy lạnh âm trần LG Inverter 5 HP ZTNQ48GMLA0

Từ 55 - 75m²

 54.69

42.19

Máy lạnh âm trần LG Inverter 5 HP ZTNQ48LMLA0 (3 Pha)

Từ 55 - 75m²

 54.69

42.19

Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 5 HP ZPNQ48GT3A0

Từ 60 - 70m²

 57.79

44.49

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/8, tham khảo Điện Máy Xanh.

Nấm mốc có thể phát triển ở những vị trí bất ngờ trong ngôi nhà, và một trong những nơi nguy hiểm nhất chính là hệ thống điều hòa không khí.

