Giá điều hòa LG Inverter tháng 8: Tiếp tục giảm tới 17 triệu đồng
So với tháng trước, nhiều dòng điều hòa LG Inverter được giảm đậm hơn trong tháng này.
Tháng 8 này, thị trường điện máy lại một lần nữa “nóng” lên khi loạt mẫu điều hòa LG Inverter tiếp tục bước vào đợt giảm giá sâu, có sản phẩm giảm tới 17 triệu đồng. Khi thời tiết nắng nóng gay gắt còn kéo dài, nhu cầu tìm kiếm các thiết bị làm mát tiết kiệm điện ngày càng tăng cao, việc nhiều mẫu điều hòa LG Inverter liên tục điều chỉnh giá bán được xem là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng.
Ảnh minh họa.
Không chỉ là những con số “đẹp” trên bảng giá, mức giảm này còn mở ra cơ hội sở hữu các dòng điều hòa cao cấp với mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Từ các mẫu điều hòa 1 chiều cơ bản đến những dòng 2 chiều tích hợp công nghệ lọc khí hiện đại, LG đang tạo nên một “làn sóng” mới trong phân khúc điều hòa tiết kiệm năng lượng. Người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình trẻ tại đô thị sẽ có thêm lựa chọn để cân đối giữa chi phí, công nghệ và trải nghiệm sử dụng.
Ảnh minh họa.
Đợt giảm giá lần này cũng cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường điện máy mùa hè. Khi nhu cầu làm mát chưa hạ nhiệt, việc “xuống tay” đúng thời điểm có thể giúp khách hàng tiết kiệm một khoản đáng kể, đồng thời tận hưởng không gian mát lạnh với công nghệ Inverter nổi bật của LG.
Bảng giá điều hòa LG Inverter tháng 8:
|
Tên điều hòa/ máy lạnh LG Inverter
|Diện tích làm mát
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN1
|
Dưới 15m²
|11.29
|
7.99
|
Máy lạnh LG Inverter 1 HP IEC09M1
|
Dưới 15m²
|11.59
|
8.99
|
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP IEC12M1
|
Từ 15 - 20m²
|14.19
|
11.29
|
Máy lạnh LG Inverter 1 HP IDC09M1
|
Dưới 15m²
|13.99
|
11.79
|
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN1
|
Từ 15 - 20m²
|12.9
|
11.9
|
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP IDH09M1
|
Dưới 15m²
|15.09
|
14.09
|
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP IDC12M1
|
Từ 15 - 20m²
|16.49
|
12.89
|
Máy lạnh LG Inverter 1 HP IPC09M1
|
Dưới 15m²
|18.39
|
14.89
|
Máy lạnh LG Inverter 2 HP IEC18M1
|
Từ 20 - 30m²
|21.09
|
16.49
|
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP IDH12M1
|
Từ 15 - 20m²
|18.49
|
16.54
|
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP IPC12M1
|
Từ 15 - 20m²
|22.09
|
18.04
|
Máy lạnh âm trần 1 hướng LG Inverter 1.5 HP ZTNQ12GULA0
|
Từ 15 - 20m²
|26.09
|
20.99
|
Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP IEC24M1
|
Từ 30 - 40m²
|28.39
|
23.89
|
Máy lạnh âm trần LG Inverter 2 HP ZTNQ18GPLA0
|
Từ 20 - 30m²
|31.89
|
24.59
|
Máy lạnh âm trần 1 hướng LG Inverter 2 HP ZTNQ18GTLA0
|
Từ 20 - 28m²
|31.99
|
25.59
|
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP IDH18M1
|
Từ 20 - 30m²
|28.59
|
27.59
|
Máy lạnh âm trần LG Inverter 2.5 HP ZTNQ24GPLA0
|
Từ 30 - 40m²
|36.39
|
27.99
|
Máy lạnh âm trần 1 hướng LG Inverter 2.5 HP ZTNQ24GTLA0
|
Từ 28 - 35m²
|36.59
|
29.29
|
Máy lạnh âm trần LG Inverter 3 HP ZTNQ30GNLE0
|
Từ 35 - 40m²
|40.19
|
30.99
|
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2.5 HP IDH24M1
|
Từ 30 - 40m²
|36.89
|
35.89
|
Máy lạnh âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GNLA0
|
Từ 40 - 60m²
|48.39
|
37.29
|
Máy lạnh âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36LNLA0 (3 Pha)
|
Từ 40 - 60m²
|48.39
|
37.29
|
Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 4 HP ZPNQ36LR5A0 (3 Pha)
|
Từ 40 - 60m²
|53.59
|
41.29
|
Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 3 HP ZPNQ30GR5E0
|
Từ 35 - 40m²
|
42.49
|
42.14
|
Máy lạnh âm trần LG Inverter 5 HP ZTNQ48GMLA0
|
Từ 55 - 75m²
|54.69
|
42.19
|
Máy lạnh âm trần LG Inverter 5 HP ZTNQ48LMLA0 (3 Pha)
|
Từ 55 - 75m²
|54.69
|
42.19
|
Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 5 HP ZPNQ48GT3A0
|
Từ 60 - 70m²
|57.79
|
44.49
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/8, tham khảo Điện Máy Xanh.
Nấm mốc có thể phát triển ở những vị trí bất ngờ trong ngôi nhà, và một trong những nơi nguy hiểm nhất chính là hệ thống điều hòa không khí.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/08/2025 15:24 PM (GMT+7)