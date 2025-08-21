Giá điều hòa LG Inverter tháng 8: Tiếp tục giảm tới 17 triệu đồng

Tháng 8 này, thị trường điện máy lại một lần nữa “nóng” lên khi loạt mẫu điều hòa LG Inverter tiếp tục bước vào đợt giảm giá sâu, có sản phẩm giảm tới 17 triệu đồng. Khi thời tiết nắng nóng gay gắt còn kéo dài, nhu cầu tìm kiếm các thiết bị làm mát tiết kiệm điện ngày càng tăng cao, việc nhiều mẫu điều hòa LG Inverter liên tục điều chỉnh giá bán được xem là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng.

Không chỉ là những con số “đẹp” trên bảng giá, mức giảm này còn mở ra cơ hội sở hữu các dòng điều hòa cao cấp với mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Từ các mẫu điều hòa 1 chiều cơ bản đến những dòng 2 chiều tích hợp công nghệ lọc khí hiện đại, LG đang tạo nên một “làn sóng” mới trong phân khúc điều hòa tiết kiệm năng lượng. Người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình trẻ tại đô thị sẽ có thêm lựa chọn để cân đối giữa chi phí, công nghệ và trải nghiệm sử dụng.

Đợt giảm giá lần này cũng cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường điện máy mùa hè. Khi nhu cầu làm mát chưa hạ nhiệt, việc “xuống tay” đúng thời điểm có thể giúp khách hàng tiết kiệm một khoản đáng kể, đồng thời tận hưởng không gian mát lạnh với công nghệ Inverter nổi bật của LG.

Bảng giá điều hòa LG Inverter tháng 8:

Tên điều hòa/ máy lạnh LG Inverter Diện tích làm mát Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN1 Dưới 15m² 11.29 7.99 Máy lạnh LG Inverter 1 HP IEC09M1 Dưới 15m² 11.59 8.99 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP IEC12M1 Từ 15 - 20m² 14.19 11.29 Máy lạnh LG Inverter 1 HP IDC09M1 Dưới 15m² 13.99 11.79 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN1 Từ 15 - 20m² 12.9 11.9 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP IDH09M1 Dưới 15m² 15.09 14.09 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP IDC12M1 Từ 15 - 20m² 16.49 12.89 Máy lạnh LG Inverter 1 HP IPC09M1 Dưới 15m² 18.39 14.89 Máy lạnh LG Inverter 2 HP IEC18M1 Từ 20 - 30m² 21.09 16.49 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP IDH12M1 Từ 15 - 20m² 18.49 16.54 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP IPC12M1 Từ 15 - 20m² 22.09 18.04 Máy lạnh âm trần 1 hướng LG Inverter 1.5 HP ZTNQ12GULA0 Từ 15 - 20m² 26.09 20.99 Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP IEC24M1 Từ 30 - 40m² 28.39 23.89 Máy lạnh âm trần LG Inverter 2 HP ZTNQ18GPLA0 Từ 20 - 30m² 31.89 24.59 Máy lạnh âm trần 1 hướng LG Inverter 2 HP ZTNQ18GTLA0 Từ 20 - 28m² 31.99 25.59 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP IDH18M1 Từ 20 - 30m² 28.59 27.59 Máy lạnh âm trần LG Inverter 2.5 HP ZTNQ24GPLA0 Từ 30 - 40m² 36.39 27.99 Máy lạnh âm trần 1 hướng LG Inverter 2.5 HP ZTNQ24GTLA0 Từ 28 - 35m² 36.59 29.29 Máy lạnh âm trần LG Inverter 3 HP ZTNQ30GNLE0 Từ 35 - 40m² 40.19 30.99 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2.5 HP IDH24M1 Từ 30 - 40m² 36.89 35.89 Máy lạnh âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GNLA0 Từ 40 - 60m² 48.39 37.29 Máy lạnh âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36LNLA0 (3 Pha) Từ 40 - 60m² 48.39 37.29 Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 4 HP ZPNQ36LR5A0 (3 Pha) Từ 40 - 60m² 53.59 41.29 Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 3 HP ZPNQ30GR5E0 Từ 35 - 40m² 42.49 42.14 Máy lạnh âm trần LG Inverter 5 HP ZTNQ48GMLA0 Từ 55 - 75m² 54.69 42.19 Máy lạnh âm trần LG Inverter 5 HP ZTNQ48LMLA0 (3 Pha) Từ 55 - 75m² 54.69 42.19 Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 5 HP ZPNQ48GT3A0 Từ 60 - 70m² 57.79 44.49

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/8, tham khảo Điện Máy Xanh.