Giá điều hòa Daikin Inverter giữa tháng 8: Giảm nhiều nhất 2 triệu đồng

Giữa tháng 8, thị trường điện máy tiếp tục sôi động với hàng loạt ưu đãi nhằm kích cầu mùa cao điểm nắng nóng. Dòng điều hòa Daikin cũng ghi nhận mức giảm cao nhất tới 2 triệu đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những ai đang tìm kiếm giải pháp làm mát hiệu quả mà vẫn muốn cân đối chi phí đầu tư.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ lớn, mức giảm tập trung chủ yếu ở các model "bán chạy", sở hữu công nghệ lọc không khí tiên tiến, khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng vượt trội. Một số mẫu điều hòa Daikin cao cấp còn tích hợp cảm biến thông minh, tự điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng gió theo số người trong phòng, mang lại trải nghiệm sử dụng tối ưu.

Các chuyên gia cho rằng, dù mức giảm của Daikin trong đợt này không “sốc” như một số thương hiệu khác nhưng đây lại là cơ hội hợp lý cho những khách hàng coi trọng chất lượng, độ bền và hiệu suất lâu dài. Cộng thêm các chương trình tặng quà, miễn phí lắp đặt và bảo hành chính hãng, điều hòa Daikin Inverter hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng đang lên kế hoạch đầu tư thiết bị làm mát trước khi mùa mưa bão bắt đầu.

Bảng giá điều hòa Daikin Inverter giữa tháng 8:

Tên điều hòa Daikin Inverter Diện tích làm mát Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25YVMV Dưới 15m² 10.99 10.29 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25ZVMV Dưới 15m² 11.09 10.59 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25ZVMV Dưới 15m² 11.89 11.69 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV Dưới 15m² 13.69 12.19 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35YVMV Từ 15 - 20m² 14.29 12.69 Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1 HP ATHF25XVMV Dưới 15m² 13.09 12.89 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKB35YVMV Từ 15 - 20m² 14.09 12.89 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKB35ZVMV Từ 15 - 20m² 13.49 12.89 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV Từ 15 - 20m² 14.19 13.19 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25ZVMV Dưới 15m² 13.39 - Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV Từ 15 - 20m² 16.89 15.69 Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.5 HP ATHF35XVMV Từ 15 - 20m² 16.59 15.99 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35ZVMV Từ 15 - 20m² 16.59 - Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50YVMV Từ 20 - 30m² 20.49 18.99 Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV Từ 20 - 30m² 21.09 20.09 Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV Từ 20 - 30m² 25.39 24.39 Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2 HP FTHF50VAVMV Từ 20 - 30m² 24.49 - Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60YVMV Từ 30 - 40m² 27.19 26.19 Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60ZVMV Từ 30 - 40m² 26.19 25.89 Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKF71ZVMV Từ 40 - 60m² 29.89 (đặt trước) - Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKZ50VVMV Từ 20 - 30m² 32.09 - Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.5 HP FTHF60VAVMV Từ 30 - 40m² 33.99 - Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV Từ 30 - 40m² 35.19 - Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71ZVMV Từ 40 - 60m² 38.19 (Đặt trước) - Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 3 HP FTHF71VAVMV Từ 40 - 50m² 38.49 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 10/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.