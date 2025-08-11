Giá điều hòa Daikin Inverter giữa tháng 8: Giảm nhiều nhất 2 triệu đồng
So với các thương hiệu khác, điều hòa Daikin Inverter được giảm giá khá nhẹ nhưng lại đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Giữa tháng 8, thị trường điện máy tiếp tục sôi động với hàng loạt ưu đãi nhằm kích cầu mùa cao điểm nắng nóng. Dòng điều hòa Daikin cũng ghi nhận mức giảm cao nhất tới 2 triệu đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những ai đang tìm kiếm giải pháp làm mát hiệu quả mà vẫn muốn cân đối chi phí đầu tư.
Ảnh minh họa.
Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ lớn, mức giảm tập trung chủ yếu ở các model "bán chạy", sở hữu công nghệ lọc không khí tiên tiến, khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng vượt trội. Một số mẫu điều hòa Daikin cao cấp còn tích hợp cảm biến thông minh, tự điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng gió theo số người trong phòng, mang lại trải nghiệm sử dụng tối ưu.
Ảnh minh họa.
Các chuyên gia cho rằng, dù mức giảm của Daikin trong đợt này không “sốc” như một số thương hiệu khác nhưng đây lại là cơ hội hợp lý cho những khách hàng coi trọng chất lượng, độ bền và hiệu suất lâu dài. Cộng thêm các chương trình tặng quà, miễn phí lắp đặt và bảo hành chính hãng, điều hòa Daikin Inverter hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng đang lên kế hoạch đầu tư thiết bị làm mát trước khi mùa mưa bão bắt đầu.
Bảng giá điều hòa Daikin Inverter giữa tháng 8:
|
Tên điều hòa Daikin Inverter
|Diện tích làm mát
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25YVMV
|
Dưới 15m²
|
10.99
|
10.29
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25ZVMV
|
Dưới 15m²
|11.09
|
10.59
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25ZVMV
|
Dưới 15m²
|
11.89
|
11.69
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV
|
Dưới 15m²
|13.69
|
12.19
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35YVMV
|
Từ 15 - 20m²
|14.29
|
12.69
|
Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1 HP ATHF25XVMV
|
Dưới 15m²
|13.09
|
12.89
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKB35YVMV
|
Từ 15 - 20m²
|14.09
|
12.89
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKB35ZVMV
|
Từ 15 - 20m²
|13.49
|
12.89
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV
|
Từ 15 - 20m²
|
14.19
|
13.19
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25ZVMV
|
Dưới 15m²
|13.39
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
|
Từ 15 - 20m²
|16.89
|
15.69
|
Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.5 HP ATHF35XVMV
|
Từ 15 - 20m²
|16.59
|
15.99
|
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35ZVMV
|
Từ 15 - 20m²
|
16.59
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50YVMV
|
Từ 20 - 30m²
|20.49
|
18.99
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV
|
Từ 20 - 30m²
|
21.09
|
20.09
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
|
Từ 20 - 30m²
|
25.39
|
24.39
|
Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2 HP FTHF50VAVMV
|
Từ 20 - 30m²
|24.49
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60YVMV
|
Từ 30 - 40m²
|
27.19
|
26.19
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60ZVMV
|
Từ 30 - 40m²
|
26.19
|
25.89
|
Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKF71ZVMV
|
Từ 40 - 60m²
|
29.89
(đặt trước)
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKZ50VVMV
|
Từ 20 - 30m²
|32.09
|-
|
Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.5 HP FTHF60VAVMV
|
Từ 30 - 40m²
|33.99
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
|
Từ 30 - 40m²
|
35.19
|-
|
Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71ZVMV
|
Từ 40 - 60m²
|
38.19
(Đặt trước)
|-
|
Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 3 HP FTHF71VAVMV
|
Từ 40 - 50m²
|38.49
|-
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 10/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
Ký tự "-" là không giảm giá.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/08/2025 12:22 PM (GMT+7)