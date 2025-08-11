Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Giá điều hòa Daikin Inverter giữa tháng 8: Giảm nhiều nhất 2 triệu đồng

Sự kiện: Điều hòa
So với các thương hiệu khác, điều hòa Daikin Inverter được giảm giá khá nhẹ nhưng lại đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Giữa tháng 8, thị trường điện máy tiếp tục sôi động với hàng loạt ưu đãi nhằm kích cầu mùa cao điểm nắng nóng. Dòng điều hòa Daikin cũng ghi nhận mức giảm cao nhất tới 2 triệu đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những ai đang tìm kiếm giải pháp làm mát hiệu quả mà vẫn muốn cân đối chi phí đầu tư.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ lớn, mức giảm tập trung chủ yếu ở các model "bán chạy", sở hữu công nghệ lọc không khí tiên tiến, khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng vượt trội. Một số mẫu điều hòa Daikin cao cấp còn tích hợp cảm biến thông minh, tự điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng gió theo số người trong phòng, mang lại trải nghiệm sử dụng tối ưu.

Các chuyên gia cho rằng, dù mức giảm của Daikin trong đợt này không “sốc” như một số thương hiệu khác nhưng đây lại là cơ hội hợp lý cho những khách hàng coi trọng chất lượng, độ bền và hiệu suất lâu dài. Cộng thêm các chương trình tặng quà, miễn phí lắp đặt và bảo hành chính hãng, điều hòa Daikin Inverter hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng đang lên kế hoạch đầu tư thiết bị làm mát trước khi mùa mưa bão bắt đầu.

Bảng giá điều hòa Daikin Inverter giữa tháng 8:

Tên điều hòa Daikin Inverter

 Diện tích làm mát

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25YVMV

Dưới 15m²

10.99

10.29

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKB25ZVMV

Dưới 15m²

 11.09

10.59

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25ZVMV

Dưới 15m²

11.89

11.69

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV

Dưới 15m²

 13.69

12.19

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35YVMV

Từ 15 - 20m²

 14.29

12.69

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1 HP ATHF25XVMV

Dưới 15m²

 13.09

12.89

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKB35YVMV

Từ 15 - 20m²

 14.09

12.89

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKB35ZVMV

Từ 15 - 20m²

 13.49

12.89

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV

Từ 15 - 20m²

14.19

13.19

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25ZVMV

Dưới 15m²

 13.39 -

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV

Từ 15 - 20m²

 16.89

15.69

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.5 HP ATHF35XVMV

Từ 15 - 20m²

 16.59

15.99

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35ZVMV

Từ 15 - 20m²

16.59

 -

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50YVMV

Từ 20 - 30m²

 20.49

18.99

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV

Từ 20 - 30m²

21.09

20.09

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

Từ 20 - 30m²

25.39

24.39

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2 HP FTHF50VAVMV

Từ 20 - 30m²

 24.49 -

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60YVMV

Từ 30 - 40m²

27.19

26.19

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60ZVMV

Từ 30 - 40m²

26.19

25.89

Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKF71ZVMV

Từ 40 - 60m²

29.89

(đặt trước)

 -

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKZ50VVMV

Từ 20 - 30m²

 32.09 -

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.5 HP FTHF60VAVMV

Từ 30 - 40m²

 33.99 -

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV

Từ 30 - 40m²

35.19

 -

Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71ZVMV

Từ 40 - 60m²

38.19

(Đặt trước)

 -

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 3 HP FTHF71VAVMV

Từ 40 - 50m²

 38.49 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 10/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Theo Trần Vy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/08/2025 12:22 PM (GMT+7)
