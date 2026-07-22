Garmin công bố vòng đeo tay thông minh đầu tiên với pin 10 giờ, không màn hình

Garmin vừa giới thiệu CIRQA Smart Band, mẫu vòng đeo tay thông minh không màn hình đầu tiên của hãng. Thiết bị có trọng lượng khoảng 20g, tập trung vào khả năng theo dõi sức khỏe và hoạt động liên tục 24/7, đồng thời hướng đến những người muốn hạn chế việc liên tục nhìn vào màn hình nhưng vẫn duy trì việc ghi nhận dữ liệu cơ thể.

Vòng đeo tay Garmin CIRQA.

CIRQA Smart Band sử dụng dây đeo vải pha Polyamide bản 24mm kết hợp khóa hợp kim nhôm. Thiết kế tối giản giúp thiết bị có thể đeo cả ngày, kể cả khi ngủ hoặc tập luyện. Theo Garmin, việc loại bỏ màn hình nhằm giảm sự xao nhãng từ thông báo và các thông tin hiển thị theo thời gian thực, trong khi toàn bộ dữ liệu vẫn được ghi nhận và đồng bộ lên ứng dụng Garmin Connect.

Thiết bị theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe như nhịp tim, năng lượng cơ thể (Body Battery), độ bão hòa oxy trong máu (SpO2), mức độ căng thẳng, nhiệt độ da cùng nhiều dữ liệu sinh lý khác. Các thông tin được ghi nhận liên tục trong ngày, giúp người dùng theo dõi xu hướng thay đổi của cơ thể cũng như quá trình phục hồi sau vận động.

Với giấc ngủ, CIRQA Smart Band hỗ trợ phân tích các giai đoạn ngủ, chấm điểm giấc ngủ, đưa ra khuyến nghị về thời lượng nghỉ ngơi, theo dõi biến thiên nhịp tim, nhịp thở và phát hiện các giấc ngủ ngắn. Dữ liệu được tổng hợp trên Garmin Connect để người dùng theo dõi chất lượng giấc ngủ theo thời gian và điều chỉnh thói quen sinh hoạt khi cần.

Bên cạnh các chỉ số vận động cơ bản như số bước chân, lượng calo tiêu thụ và thời gian hoạt động, thiết bị còn hỗ trợ theo dõi hơn 80 bộ môn thể thao. Garmin cũng tích hợp các chỉ số chuyên sâu như tải trọng tập luyện, trạng thái tập luyện và mức độ hoàn thiện luyện tập nhằm hỗ trợ người dùng đánh giá cường độ vận động dựa trên dữ liệu thu thập được.

Garmin công bố CIRQA Smart Band có thời lượng pin tối đa 10 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường và đạt chuẩn chống nước 5 ATM. Thiết bị được thiết kế để có thể đeo liên tục trong sinh hoạt hằng ngày, khi tập luyện hoặc trong lúc ngủ mà không cần tháo ra thường xuyên để sạc.

CIRQA Smart Band có giá niêm yết 5,49 triệu đồng, gồm bốn tùy chọn màu sắc là xám, hồng, xanh dương và đen. Garmin cũng giới thiệu thêm phụ kiện dây đeo bắp tay chuyên dụng, phù hợp với hơn 80 bộ môn và tình huống sử dụng, từ đạp xe, các môn thể thao dùng bóng đến những bài tập cường độ cao.