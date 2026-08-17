Siêu du thuyền 300 triệu USD của ông chủ Facebook bị tố “ngó ngơ” tàu gặp nạn

Mới đây, phía Mark Zuckerberg lên tiếng bảo vệ thủy thủ đoàn siêu du thuyền Launchpad bị tố không phản ứng trước lời kêu cứu của một chiếc tàu hết nhiên liệu ngoài khơi Alaska.

Siêu du thuyền bị tố “làm ngơ” trước tàu gặp sự cố

Theo trang Nypost, chiếc siêu du thuyền Launchpad dài khoảng 118 m thuộc sở hữu của tỷ phú Mark Zuckerberg. Ngày 3/8, Launchpad bị cáo buộc là "ngó lơ" dù ở gần với một chiếc tàu dài khoảng 6,4 m bị hết nhiên liệu ngoài khơi Alaska.

Chiếc siêu du thuyền Launchpad của Mark Zuckerberg.

Một du khách tên Michael Love sau đó đăng bài trên MXH, cho rằng phía họ đã phải hỗ trợ chiếc tàu gặp sự cố này.

Theo lời kể của người này, thủy thủ đoàn Launchpad được cho là đã “liên tục không phản hồi” trước các cuộc gọi nhờ hỗ trợ. Người này cho biết hành khách trên tàu thậm chí đồng loạt la ó khi thuyền trưởng thông báo sự việc.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, đặc biệt khi Launchpad là một trong những siêu du thuyền tư nhân đắt đỏ và nổi bật nhất thế giới.

Phía Zuckerberg nói thủy thủ đoàn không hề nghe thấy cuộc gọi

Trước những cáo buộc trên, phía Mark Zuckerberg phủ nhận việc thủy thủ đoàn cố tình từ chối hỗ trợ.

Brian Baker - người phát ngôn của Zuckerberg, cho biết thủy thủ đoàn không nghe thấy cuộc gọi của lực lượng Tuần duyên Mỹ vào thời điểm đó.

Phía Mark Zuckerberg phủ nhận các cáo buộc.

Theo Baker, lực lượng chức năng xác định chiếc thuyền không ở trong tình trạng nguy hiểm. Đến khi thủy thủ đoàn Launchpad kiểm tra thông tin liên lạc từ một kênh radio khác với kênh họ đang sử dụng, việc hỗ trợ đã được triển khai.

“Chúng tôi rất vui vì tất cả mọi người đều an toàn”, đại diện Zuckerberg cho biết, đồng thời xác nhận Mark Zuckerberg và vợ không có mặt trên du thuyền vào thời điểm xảy ra sự việc.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ, theo thông lệ hàng hải, các tàu thường xuyên theo dõi kênh 16, tần số quốc tế được sử dụng cho liên lạc an toàn và khẩn cấp.

Ian Ralby - chuyên gia luật hàng hải cho rằng, nếu đây thực sự là tín hiệu cấp cứu, các tàu ở gần có nghĩa vụ hỗ trợ nếu việc đó không gây nguy hiểm cho chính họ.

Tuy nhiên, trường hợp chiếc tàu hết nhiên liệu được xác định là yêu cầu hỗ trợ chứ không phải tình huống cấp cứu. Vì vậy, nghĩa vụ pháp lý bắt buộc phải cứu người không nhất thiết được áp dụng.

Cựu Đại úy Tuần duyên Mỹ Aaron C. Davenport cũng cho rằng, hết nhiên liệu không được xem là một trường hợp khẩn cấp, do đó Launchpad không có nghĩa vụ pháp lý phải hỗ trợ chiếc thuyền. Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng việc giúp đỡ những người đi biển gặp sự cố vẫn được xem là phép lịch sự và thông lệ tốt trong hàng hải.

“Bởi vì một ngày nào đó chính bạn cũng có thể cần sự trợ giúp”, Davenport nhận định.

Đặc biệt, Alaska là khu vực rộng lớn và xa xôi. Một tình huống ban đầu chỉ là hết nhiên liệu hoàn toàn có thể nhanh chóng trở thành vấn đề nghiêm trọng nếu thời tiết xấu, nhiệt độ giảm hoặc người trên tàu không thể liên lạc và di chuyển.

Vấn đề gây tranh cãi nằm ở đâu?

Nếu chỉ nhìn dưới góc độ pháp luật, Launchpad có thể không làm gì sai nếu đây không phải tín hiệu cấp cứu. Thế nhưng, nếu nhìn dưới góc độ đạo đức và trách nhiệm cộng đồng, câu chuyện lại khác. Một chiếc tàu gặp sự cố có thể kỳ vọng được giúp đỡ nếu ở gần một chiếc siêu du thuyền. Và việc những người càng giàu, càng có nhiều nguồn lực, hành động “không giúp” càng dễ bị công chúng soi xét.

Trong khi đó, phía Zuckerberg khẳng định đây không phải câu chuyện về việc từ chối cứu người, mà đơn giản là thủy thủ đoàn không nhận được cuộc gọi đúng thời điểm.

Cuối cùng, chiếc tàu đã được hỗ trợ an toàn. Dẫu vậy trên MXH câu chuyện về siêu du thuyền 300 triệu USD và chiếc tàu gặp nạn có lẽ vẫn chưa kết thúc.