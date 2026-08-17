Hacker "nổi loạn" chèn cả mã độc vào phần mềm diệt virus nổi tiếng

Trong nửa đầu năm 2026, các nhóm tội phạm mạng liên tục tấn công bằng nhiều hình thức khác nhau nhắm vào người dùng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Dữ liệu mới nhất từ Kaspersky cho thấy, có tới hơn 2 triệu vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu và 250.000 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền từ tháng 1 - 6/2026.

Nghiên cứu còn cho thấy, các cuộc tấn công chuỗi cung ứng đã trở thành một trong những mối đe dọa an ninh mạng phổ biến nhất đối với doanh nghiệp trên toàn thế giới. Gần 1/3 tổ chức đã gặp sự cố liên quan đến chuỗi cung ứng trong năm qua. Trung Quốc nằm trong nhóm những quốc gia đối mặt với rủi ro cao nhất, với 40% doanh nghiệp ghi nhận rủi ro liên quan.

Tin tặc mạng tìm mọi cách tấn công người dùng, kể cả thông qua chính phần mềm diệt virus. (Ảnh minh họa)

Loạt phần mềm thông dụng bị hacker chèn mã độc

Trongm một vụ việc gây chú ý, kẻ tấn công xâm nhập vào hạ tầng cập nhật phần mềm diệt virus của eScan và lợi dụng máy chủ cập nhật để phát tán mã độc. Bằng cách lợi dụng phần mềm hợp pháp, kẻ tấn công đã biến một sản phẩm bảo mật thành phương tiện phát tán mã độc. eScan là phần mềm diệt virus và bảo mật thiết bị đầu cuối được phát triển bởi Microworld Technologies, một công ty an ninh mạng của Ấn Độ có trụ sở tại Mumbai.

Một trường hợp đáng chú ý khác liên quan đến Notepad++. Một bộ cài đặt chứa mã độc đã phát tán một mã độc cửa hậu dạng trojan, cho phép kẻ tấn công duy trì quyền truy cập vào các hệ thống bị ảnh hưởng trong nhiều tháng. Sự cố cho thấy các nhóm tội phạm mạng đang tiếp tục lợi dụng những ứng dụng được tin cậy để xâm nhập vào hệ thống của doanh nghiệp mà không bị phát hiện.

Notepad++ là trình soạn thảo văn bản và mã nguồn mở, miễn phí dành cho Windows. Phần mềm này được các nhà phát triển phần mềm, quản trị viên hệ thống, chuyên gia công nghệ thông tin và người dùng chuyên sâu sử dụng rộng rãi để viết và chỉnh sửa mã, tập lệnh, tệp cấu hình và văn bản đơn thuần.

Đội ngũ Kaspersky GReAT cũng ghi nhận một cuộc tấn công chuỗi cung ứng nhắm vào trang web chính thức của Daemon Tools, diễn ra từ tháng 4/2026. Daemon Tools là phần mềm dành cho Windows, được sử dụng để gắn các tệp ảnh đĩa và mô phỏng ổ đĩa ảo.

Bằng cách đưa mã độc vào phần mềm hợp pháp, kẻ tấn công có thể xâm nhập từ xa vào các thiết bị. Chiến dịch này gây ảnh hưởng đến hơn 2.000 nạn nhân tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung nhiều nhất tại Nga, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italy và Trung Quốc.

Đáng chú ý nhất trong số các cuộc tấn công chuỗi cung ứng là vụ tấn công liên quan đến Axios, một trong những thư viện HTTP dành cho JavaScript phổ biến nhất, với hơn 100 triệu lượt tải mỗi tuần. Tháng 3/2026, kẻ tấn công đã xâm nhập tài khoản của một trong những người phụ trách chính việc duy trì Axios và sử dụng tài khoản này để phát hành các phiên bản chứa mã độc.