Siêu phẩm này đã giúp Samsung thống trị thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu

Samsung đã ra mắt Galaxy Z Fold 7 với sự chào đón nồng nhiệt và chúng đã mang lại doanh số bán hàng tuyệt vời. Giờ đây, đã đến lúc tìm hiểu thêm chi tiết về một trong những thành công lớn nhất của công ty Hàn Quốc trong năm nay.

Samsung đang thống trị thị trường điện thoại màn hình gập

Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu trong quý 3 năm 2025 với thị phần ước tính đạt 64%. Huawei đứng thứ hai với 15% thị phần, tiếp theo là Motorola, hãng đã vượt qua Honor. Vivo với 4% thị phần là thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất, ghi nhận mức tăng trưởng 67% về doanh số. Xiaomi đứng thứ 6 với chỉ 2% thị phần, ghi nhận mức giảm 54% về doanh số.

Galaxy Z Fold 7.

Theo báo cáo mới công bố của Counterpoint Research, Samsung đã ghi nhận mức tăng trưởng 32%. Các nhà phân tích cho biết, sự ra mắt của Galaxy Z Fold 7 đã mang lại cú hích mạnh mẽ nhất cho toàn thị trường.

Điện thoại màn hình gập vẫn là thiết bị ngách

Mặc dù tổng lượng điện thoại màn hình gập xuất xưởng tăng 14% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2025 nhưng chúng chỉ chiếm 2,5% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Con số này sẽ tăng vào năm 2026 khi các nhà sản xuất tiếp tục cải tiến thiết kế và tính năng của thiết bị, đặc biệt là khi Apple gia nhập phân khúc này.

Thị phần điện thoại màn hình gập toàn cầu trong quý 3 năm 2025.

Chiếc iPhone Fold được đồn đoán từ lâu ​​sẽ ra mắt vào nửa cuối năm sau, điều này có thể sẽ thay đổi động lực cạnh tranh trên thị trường. Các công ty như Samsung và Huawei đã đáp trả thách thức đó bằng những thiết bị thậm chí còn tiên tiến hơn, chẳng hạn như Galaxy Z TriFold, đã ra mắt vào đầu tuần trước.

Điện thoại màn hình gập đã xuất hiện được một thời gian nhưng bây giờ mới là lúc chúng trở nên phổ biến và được ưa chuộng. Galaxy Z Fold 7 mỏng và đủ bền để không tạo cảm giác cồng kềnh hay khó chịu khi cầm. Các chuyên gia công nghệ tin rằng Apple sẽ làm cho những thiết bị này trở nên hấp dẫn hơn nữa đối với người dùng phổ thông, chỉ giá bán là yếu tố hạn chế lớn nhất.