Quản trị viên nhóm "con ghét bố mẹ" hơn 100.000 thành viên, là ai?

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về nhóm Facebook có tên "con ghét bố mẹ" với nhiều bài đăng ẩn danh lẫn chính danh xoay quanh câu chuyện cuộc sống, gia đình với nhiều bài đăng khá tiêu cực. Khi nhóm này được truyền thông nhắc tới liên tục, lượng người biết đến và tham gia nhóm cũng từ đó mà tăng "chóng mặt", tới 10h sáng 29/9 đã vượt 100.000 thành viên.

Nhóm "con ghét bố mẹ" đã thu hút hơn 100.000 thành viên.

Theo thông tin hiển thị trên nhóm, nhóm được tạo ngày 17/1/2021 và có duy nhất một quản trị viên là Facebooker Ly Nguyễn. Truy xuất sâu hơn thông tin tài khoản cá nhân của Ly Nguyễn, có thể thấy người này khai sống ở Hạ Long, nhà ở Cái Rồng (Quảng Ninh), từng học tại Trường THCS Đại Yên và Đại học Hạ Long. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh tất cả các thông tin này là do Facebooker Ly Nguyễn tự khai trên Facebook, không đảm bảo tính xác thực.

Group Facebook "con ghét bố mẹ" có quản trị viên là Ly Nguyễn.

Một số nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook Ly Nguyễn, quản trị viên nhóm "con ghét bố mẹ".

Trao đổi với PV liên quan tới quản trị viên nhóm "con ghét bố mẹ" khai các thông tin như trên, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh, người được giao nhiệm vụ quản lý mảng thông tin điện tử trên địa bàn thành phố, cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ giao các phòng, ban liên quan tìm hiểu thêm.

Song vị này cũng nói rõ: "Các thông tin khai trên tài khoản Facebook thì ai ở đâu, ghi sao cũng được chứ chưa chắc ghi vậy là đúng ở đây".

Ngoài ra, PV đã liên hệ lãnh đạo Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và đại diện truyền thông Meta (tổ chức chủ quản mạng xã hội Facebook) tại Việt Nam. Người đại diện Meta cho biết, đơn vị này chưa thấy thông tin và sẽ trả lời khi có phát ngôn chính thức từ Meta.

Giữa nhiều nhóm Facebook thấm đẫm tình yêu thương cha mẹ và con cái thì lại xuất hiện nhóm tiêu cực "con ghét bố mẹ" hay "Hội những người ghét cha mẹ" đầy phản cảm.

Trước mắt, việc nhiều người nhắc tới group Facebook nói trên càng khiến nhóm được lan tỏa, cả con trẻ lẫn phụ huynh đều tò mò và vào nhóm để xem nội dung có gì. Một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng khuyến nghị: Người dùng Facebook khi truy cập nhóm này phải tỉnh táo trước các thông tin được chia sẻ, không nên tranh luận quá đà dễ dẫn tới những bức xúc, mệt mỏi cho bản thân.

"Tôi thấy nhóm này ở chế độ mở (public) nên người dùng Facebook chỉ việc vào là xem được các bài đăng, nên không nhất thiết phải nhấn nút tham gia (Join) nhóm. Quan trọng là chúng ta phải tiếp cận theo hướng tích cực để phụ huynh rõ hơn tâm lý của trẻ nhỏ, và ngược lại trẻ cũng thấu hiểu mẹ cha hơn, để giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa", chuyên gia nói.

"Dù vậy, tên nhóm quá phản cảm và nội dung chia sẻ cũng đầy tiêu cực, nhiều bình luận cũng rất nặng nề nên tốt nhất là cơ quan chủ quản nên có biện pháp ngăn chặn từ sớm, tránh hệ lụy về sau", vị này nói thêm.