Galaxy Z Flip 8 sẽ mỏng hơn đáng kể so với Flip 7

Năm 2025, Samsung đã thu hút sự chú ý với thiết kế siêu mỏng của Galaxy Z Fold 7. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy công ty có thể sẽ chuyển trọng tâm sang dòng sản phẩm điện thoại gập của mình vào năm tới, đặc biệt là Galaxy Z Flip 8.

Theo nguồn tin từ leaker @TheGalox_ trên mạng xã hội X, Galaxy Z Flip 8 có thể sẽ nhận được những nâng cấp đáng kể. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết cụ thể, nhưng việc Samsung nghiên cứu một thiết kế mỏng hơn cho mẫu điện thoại này là hoàn toàn hợp lý. Hiện tại, Z Fold 7 có độ dày 8,9mm khi gập lại, trong khi Z Flip 7 dày 13,7mm. Việc áp dụng những cải tiến từ Fold 7 cho Flip 8 có thể giúp sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn.

Một trong những vấn đề lớn nhất của điện thoại gập là độ dày, đặc biệt khi gập lại và bỏ vào túi. Nguồn tin cho biết: "Đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm, thiết kế trở nên mỏng hơn trong khi dung lượng pin vẫn giữ nguyên hoặc thậm chí tăng lên." Điều này sẽ là một thay đổi đáng hoan nghênh cho người dùng.

Ngoài ra, thông tin rò rỉ cũng chỉ ra rằng Galaxy Z Flip 8 sẽ có những cải tiến về màn hình, mặc dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Samsung đã liên tục nâng cấp các tấm nền gập qua từng năm, vì vậy có thể kỳ vọng vào việc giảm nếp gấp, cải thiện độ bền, độ sáng và hiệu quả.

Về hiệu năng, Galaxy Z Flip 8 được dự đoán sẽ tiếp tục nỗ lực của Samsung trong việc tự sản xuất chip, với khả năng trang bị chip Exynos 2600, có thể được sử dụng trong một số sản phẩm thuộc dòng Galaxy S26.

Dự kiến, Galaxy Z Flip 8 sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2026, theo lịch trình thông thường của Samsung. Hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự trì hoãn hay vấn đề về sản xuất.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để khẳng định tính chính xác của những thông tin rò rỉ này, nhưng nếu đúng như vậy, Galaxy Z Flip 8 hứa hẹn sẽ là một bản nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.