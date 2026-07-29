Trải nghiệm thực tế Galaxy Z Fold 8: Màn hình hộ chiếu có hữu ích?

Galaxy Z Fold 8 là một trong ba mẫu điện thoại màn hình gập Samsung vừa giới thiệu tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Không còn đi theo thiết kế cao và hẹp quen thuộc của các thế hệ trước, phiên bản mới sử dụng màn hình ngoài rộng hơn, tạo nên kiểu dáng được nhiều người ví như một cuốn hộ chiếu.

Galaxy Z Fold 8.

Ngay sau khi ra mắt, thiết kế này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng tỷ lệ màn hình mới có thể làm giảm trải nghiệm xem nội dung hoặc khiến thiết bị trở nên khác lạ so với dòng Fold trước đây. Tuy nhiên, sau khoảng một ngày rưỡi sử dụng thực tế, nhiều cảm nhận ban đầu đã thay đổi khi thiết bị được đặt vào các tình huống sử dụng hàng ngày.

Màn hình tỷ lệ mới

Trong nhiều năm, điện thoại màn hình gập dạng sách thường có màn hình ngoài khá hẹp và khi mở ra sẽ tạo thành màn hình gần vuông.

Galaxy Z Fold 8 lựa chọn hướng đi khác khi sở hữu màn hình ngoài rộng hơn và màn hình trong có tỷ lệ 4:3.

Màn hình rộng của Galaxy Z Fold 8.

Ở lần đầu cầm trên tay, tỷ lệ này có thể tạo cảm giác lạ, đặc biệt với những người đã quen sử dụng các mẫu Galaxy Fold đời trước. Tuy nhiên, ưu điểm dễ nhận thấy là thiết bị nhỏ gọn hơn khi cầm bằng một tay và gợi nhớ đến thời kỳ smartphone màn hình nhỏ từng rất phổ biến.

Dĩ nhiên, lựa chọn thiết kế này cũng đi kèm một số đánh đổi. Khi xem video theo chiều dọc trên màn hình ngoài hoặc xem phim theo chiều ngang trên màn hình trong tỷ lệ 4:3, người dùng vẫn sẽ thấy xuất hiện các dải đen do khác biệt về tỷ lệ khung hình.

Đổi lại, kích thước hiển thị nội dung thực tế lớn hơn so với nhiều mẫu điện thoại màn hình gập có màn hình gần vuông.

Màn hình khá sáng khi sử dụng ngoài trời.

Việc xem phim trên máy cũng mang lại cảm giác thoải mái hơn nhờ không gian hiển thị rộng, dù hệ thống loa vẫn còn điểm hạn chế khi cả hai loa đều đặt cùng một phía thân máy, khiến âm thanh có xu hướng lệch sang một bên. Nếu cần xem phim hoặc chơi game lâu, tai nghe vẫn là lựa chọn phù hợp hơn.

Khi làm việc, màn hình 4:3 cũng cho thấy lợi thế khi xoay dọc thành tỷ lệ 3:4.

Samsung đã tối ưu phần mềm và bàn phím cho tỷ lệ màn hình mới, giúp việc nhập liệu thuận tiện hơn. Phần chiều cao bổ sung cũng tạo thêm không gian để mở đồng thời nhiều ứng dụng, hỗ trợ tốt cho các tác vụ đa nhiệm.

Ngoài công việc, màn hình lớn còn mang lại trải nghiệm tích cực khi đọc báo, lướt web, xem TikTok hoặc đọc sách điện tử, giúp Galaxy Z Fold 8 có thể thay thế nhiều thiết bị khác trong một số tình huống sử dụng.

Nếp gấp được cải thiện, hiệu năng mạnh và pin đủ dùng cả ngày

Samsung cho biết, Galaxy Z Fold 8 sử dụng cấu trúc màn hình mới với lớp hợp kim titan phía trên tấm nền cùng tấm đỡ bằng titan bên dưới nhằm tăng độ bền và giảm nếp gấp ở vị trí bản lề.

Trong thực tế, nếp gấp vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, dấu gấp đã mờ hơn đáng kể so với các thế hệ trước và chỉ dễ nhận thấy khi nhìn ở một số góc nhất định dưới nguồn sáng mạnh.

Nếp gấp khá khó nhìn.

Lớp phủ chống phản chiếu trên màn hình cũng phát huy hiệu quả rõ rệt. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng phản chiếu, ánh sáng chói đã được giảm đáng kể, giúp việc sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường có nhiều nguồn sáng trở nên dễ chịu hơn.

Bên trong máy là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy kết hợp RAM 12 GB.

Trong quá trình sử dụng thực tế, máy xử lý mượt các tác vụ chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng, mở ứng dụng nhanh và duy trì khả năng đa nhiệm ổn định.

Galaxy Z Fold 8 được trang bị viên pin 4.800 mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon. Theo kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, thiết bị đạt thời lượng hoạt động khoảng 12 giờ 20 phút.

Galaxy Z Fold 8 màu tím.

Camera cho màu sắc tự nhiên

Galaxy Z Fold 8 sử dụng hệ thống camera kép 50 MP.

Ảnh chụp bởi Galaxy Z Fold 8.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy là cách xử lý màu của Samsung đã được điều chỉnh theo hướng tự nhiên hơn. Nếu trước đây nhiều mẫu Galaxy thường bị đánh giá có màu sắc quá rực, trên Galaxy Z Fold 8, độ bão hòa đã được tiết chế, giúp tông da chân thực hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Giao diện camera Galaxy Z Fold 8.

Khả năng giữ chi tiết cũng được cải thiện, chế độ chụp đêm tiếp tục mang lại chất lượng tốt dù máy không sở hữu cảm biến 200 MP như Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Đối với phần lớn người dùng, hệ thống camera hiện tại đã đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày.

Tạm kết

Sau khoảng 36 giờ sử dụng liên tục, Galaxy Z Fold 8 cho thấy điện thoại màn hình gập lớn thực sự phát huy hiệu quả đối với những người thường xuyên xử lý nhiều công việc trên điện thoại, đọc tài liệu, xem video hoặc sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc khi di chuyển.

Galaxy Z Fold 8 có sự thay đổi về hình thức so với Galaxy Z Fold 7.

Tuy nhiên, đây vẫn là một sản phẩm dành cho nhóm người dùng có nhu cầu khá rõ ràng. Nếu không thường xuyên tận dụng màn hình lớn cho công việc hoặc giải trí, những lợi ích mà thiết bị mang lại có thể chưa đủ để bù đắp mức giá khởi điểm 52,99 triệu đồng.