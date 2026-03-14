Galaxy Z Fold 8 sẽ không bị tăng giá nhờ....Apple

Theo một số nguồn tin trong ngành, Samsung đang cân nhắc giữ nguyên mức giá cho mẫu smartphone màn hình gập sắp ra mắt - Galaxy Z Fold 8. Quyết định này sẽ giúp hãng duy trì sức cạnh tranh trước tin đồn Apple có thể tham gia thị trường điện thoại màn hình gập.

Nhiều báo cáo trước đó cho thấy, Apple đang chuẩn bị ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Sản phẩm này có thể xuất hiện ngay trong năm nay.

Một số nguồn tin cho biết, Apple ban đầu dự kiến sản xuất khoảng 8 triệu chiếc iPhone Fold nhưng con số này có thể tăng lên khoảng 15 triệu máy khi hãng đánh giá nhu cầu thị trường tích cực hơn.

Giá bán của mẫu iPhone màn hình gập cũng là yếu tố được quan tâm. Các tin đồn ban đầu cho rằng thiết bị sẽ có giá lên tới 2.400 USD (khoảng 63,1 triệu đồng). Tuy nhiên, các ước tính gần đây cho thấy mức giá có thể ở khoảng 2.000 USD (khoảng 52,5 triệu đồng).

Ở mức giá này, dòng Galaxy Z Fold của Samsung trở thành "đối thủ" trực tiếp. Nếu Apple thực sự ra mắt iPhone màn hình gập, Samsung có thể phải giữ giá Galaxy Z Fold 8 ở mức tương đương thế hệ hiện tại để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Việc giữ nguyên giá bán không phải là quyết định dễ dàng đối với Samsung. Trong thời gian gần đây, chi phí linh kiện smartphone có xu hướng tăng, đặc biệt là bộ nhớ và bộ xử lý ứng dụng.

Những yếu tố này đã khiến Samsung phải điều chỉnh giá bán của một số sản phẩm khác, trong đó có dòng Galaxy S26. Điều này cho thấy áp lực chi phí đang ảnh hưởng đến chiến lược định giá của hãng.

Dự kiến, Galaxy Z Fold 8 sẽ sử dụng công nghệ màn hình mới nhằm giảm hoặc loại bỏ nếp gấp ở khu vực bản lề. Việc áp dụng công nghệ màn hình mới thường làm tăng chi phí sản xuất. Để giảm áp lực chi phí, Samsung đang điều chỉnh chuỗi cung ứng cho dòng điện thoại màn hình gập thế hệ tiếp theo. Một số linh kiện có thể được đặt hàng từ các nhà cung cấp tại Trung Quốc thay vì các đối tác truyền thống.

Việc thay đổi nguồn cung linh kiện được kỳ vọng giúp Samsung kiểm soát chi phí sản xuất tốt hơn. Tuy nhiên, động thái này nhiều khả năng chỉ giúp hạn chế việc tăng giá.

Khi thị trường điện thoại màn hình gập vẫn còn ở giai đoạn phát triển, chiến lược giá có thể đóng vai trò quan trọng trong khả năng cạnh tranh giữa các nhà sản xuất. Nếu Apple chính thức tham gia phân khúc này với một mẫu iPhone màn hình gập, cuộc cạnh tranh trong phân khúc smartphone cao cấp có thể trở nên đáng chú ý hơn trong thời gian tới.