Đây là mẫu iPhone mới mua lúc này chẳng khác nào “ném tiền qua cửa sổ”

iPhone luôn được biết đến với mức giá cao, và hiện tại, phiên bản mới nhất là iPhone 17 được bán với giá khởi điểm 24,99 triệu đồng. Điều này khiến không ít người tìm đến các lựa chọn giá rẻ hơn, chẳng hạn như iPhone 15 vốn đang có giá 17,59 triệu đồng.

Sản phẩm này hỗ trợ sạc pin qua cổng USB-C hiện đại hơn so với Lightning, vì vậy trở thành lựa chọn được gợi ý cho nhiều người. Ngoài ra, Apple thường hỗ trợ các sản phẩm của mình từ 5 đến 7 năm sau khi ra mắt, có nghĩa là iPhone 15 vẫn còn khoảng 2,5 đến 4,5 năm hỗ trợ phần mềm.

Ngoài ra, iPhone 15 cũng có thể được tìm kiếm trên các thị trường đồ cũ đã qua sử dụng. Trên các cửa hàng tại Việt Nam, người dùng có thể tìm mua iPhone 15 likenew với giá khoảng 14 triệu đồng. Tuy nhiên, hãy nhớ kiểm tra tình trạng pin của thiết bị trước khi quyết định mua.

Trong khi iPhone 15 được đánh giá cao, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dùng nên suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn sản phẩm này do một số hạn chế. Đặc biệt nếu đang có ý định chỉ mua iPhone mới, iPhone 17e có thể thú vị hơn.

iPhone 17e mới có giá khoảng 17,59 triệu đồng, gần tương đương nhưng mang lại nhiều cải tiến hơn so với iPhone 15. So với iPhone 15, iPhone 17e có dung lượng lưu trữ cơ bản 256 GB, RAM 8 GB và chip A19 mạnh mẽ hơn, cùng pin dung lượng lớn hơn 33%.

Điểm duy nhất mà iPhone 15 vượt trội hơn iPhone 17e là được bổ sung thêm camera siêu rộng thứ hai, hữu ích cho những bức ảnh phong cảnh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những nâng cấp tổng thể của iPhone 17e xứng đáng hơn so với một cảm biến camera bổ sung.

Nếu không có iPhone 17e, iPhone 15 vẫn là một lựa chọn khả thi. Tuy nhiên, với mức chênh lệch giá không đáng kể so với iPhone 17e, người dùng cũng có thể xem xét iPhone 16, vốn là mẫu điện thoại vẫn đang được Apple bán ra.

Tóm lại, việc mua iPhone 15 mới có thể không còn hợp lý, không khác nào người dùng đang ném tiền cho một thiết bị có thể sớm lỗi thời trong tương lai. Cần nhớ rằng, đây là một trong hai mẫu iPhone kể từ thế hệ iPhone 15 không còn đủ khả năng vận hành Apple Intelligence, bộ công cụ AI đầy hứa hẹn mà Apple triển khai cho người dùng do hạn chế về RAM.

Điều duy nhất khiến iPhone 15 trở thành lựa chọn cho người dùng chính là thị trường đồ cũ, nơi sản phẩm có giá thấp hơn cho những ai cần thiết bị hiện đại mà không cần cầu kỳ quá về một số tính năng mới.