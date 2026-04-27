Cách vệ sinh điện thoại hiệu quả giúp giảm đáng kể vi khuẩn

Trong thời đại công nghệ số, điện thoại thông minh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường xuyên sử dụng thiết bị này để tìm kiếm thông tin hoặc kiểm tra thông báo, bất kể ở đâu. Tuy nhiên, việc không rửa tay trước và sau khi sử dụng điện thoại có thể dẫn đến sự lây lan vi khuẩn.

Nhiều người tìm đến các sản phẩm như ốp lưng và miếng dán màn hình kháng khuẩn với hy vọng giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và virus. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra phụ kiện kháng khuẩn không thực sự hiệu quả.

Thay vì đầu tư vào những sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng kháng khuẩn, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thường xuyên vệ sinh điện thoại bằng khăn lau tẩm cồn để đảm bảo hiệu quả tốt hơn.

Trong một thí nghiệm, các nhà nghiên cứu tại Đại học Duke phát hiện nhiều loại vi khuẩn trên bề mặt điện thoại di động, bao gồm Staphylococcus và Streptococcus, những vi khuẩn thường sống trên da người mà không nhất thiết gây bệnh. Tuy nhiên, nghiên cứu không thể xác định liệu các vi khuẩn này có khả năng sinh sôi trên bề mặt điện thoại hay không.

Một nghiên cứu năm 2026 trên tạp chí Antimicrobial Resistance & Infection Control cho thấy cồn isopropanol 70% rất hiệu quả trong việc giảm thiểu nhiễm khuẩn trên bề mặt điện thoại. Việc làm sạch thiết bị bằng dung dịch này đã giúp giảm lượng vi khuẩn xuống gấp năm lần.

Một nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí The Journal of Hospital Infection so sánh hiệu quả của khăn lau tẩm cồn isopropyl 70% và tia cực tím trong việc khử trùng điện thoại thông minh. Cả hai phương pháp đều cho kết quả khả quan, nhưng lượng vi khuẩn lại tăng lên trong vòng ba giờ sau khi làm sạch, với khăn lau tẩm cồn có phần hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu đều cho rằng người dùng điện thoại thông minh nên sử dụng khăn lau có cồn để khử trùng thiết bị của họ, đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ cao như bệnh viện. Việc rửa tay thường xuyên cũng được khuyến cáo trong những tình huống này để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Theo hướng dẫn vệ sinh từ các nhà sản xuất, người dùng nên sử dụng dung dịch cồn để khử trùng thiết bị. Apple khuyến nghị sử dụng khăn lau chứa 70% cồn isopropyl hoặc 75% cồn ethyl, cùng với khăn lau khử trùng Clorox để vệ sinh iPhone.

Tương tự, Google khuyến cáo sử dụng khăn lau có chứa cồn isopropyl 70% hoặc khăn lau khử trùng gia dụng cho các thiết bị Pixel.

Samsung cũng đề xuất dung dịch gốc axit hypochlorous hoặc dung dịch gốc cồn, như ethanol 70% hoặc cồn isopropyl, để khử trùng điện thoại Galaxy và các thiết bị khác.

Cả ba nhà sản xuất đều cảnh báo không nên sử dụng thuốc tẩy trên điện thoại di động và nhấn mạnh rằng bất kỳ dung dịch gốc cồn nào cũng nên được thoa bằng khăn lau hoặc vải sợi nhỏ, không được đổ trực tiếp lên điện thoại.

Hướng dẫn vệ sinh này cũng có thể áp dụng cho các loại ốp lưng điện thoại thông thường mà người dùng đang sử dụng cho điện thoại của mình.