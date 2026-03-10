Bị chê tả tơi, Galaxy S26 Ultra vẫn có sức hút mạnh mẽ

Một cuộc khảo sát được thực hiện trước khi Samsung chính thức công bố dòng Galaxy S26 cho thấy, kỳ vọng của người dùng đối với mẫu Galaxy S26 Ultra ở mức tương đối thận trọng. Kết quả không phản ánh sự bi quan rõ rệt nhưng cũng không cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối về việc thiết bị sẽ đạt doanh số vượt trội ngay từ đầu.

Cuộc thăm dò do trang công nghệ PhoneArena thực hiện trước thời điểm ra mắt dòng Galaxy S26. Khi đó, nhiều thông tin về sản phẩm vẫn ở dạng rò rỉ, bao gồm cả việc Samsung điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đặc biệt với phiên bản Ultra.

Galaxy S26 Ultra.

Theo kết quả thăm dò, khoảng 15% người tham gia cho rằng Galaxy S26 Ultra có thể gặp thất bại đáng kể trên thị trường toàn cầu. Đây là tỷ lệ không quá lớn nhưng vẫn đủ để cho thấy một bộ phận người dùng tỏ ra nghi ngờ về sức hút của thiết bị.

Ở chiều ngược lại, gần 12% người tham gia nhận định Galaxy S26 Ultra có khả năng trở thành một sản phẩm "bán chạy" nhờ cấu hình và tính năng nổi bật. Khoảng 7% khác cũng đưa ra dự đoán tương tự, cho rằng phiên bản Ultra có nhiều lợi thế hơn so với Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus, thu hút sự quan tâm lớn hơn từ thị trường.

Tuy nhiên, phần lớn người tham gia khảo sát lại lựa chọn các kịch bản trung lập hơn. Khoảng 35,3% dự đoán Galaxy S26 Ultra sẽ đạt mức thành công vừa phải, 31,32% cho rằng thiết bị có thể đạt doanh số rất tốt nếu có giá hợp lý.

Yếu tố giá là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong cuộc thảo luận xung quanh Galaxy S26 Ultra. Tại Việt Nam, sản phẩm có giá khởi điểm 36,99 triệu đồng, tương đương Galaxy S25 Ultra trước đó. Việc giữ nguyên mức giá cơ bản là nỗ lực của Samsung nhằm duy trì tính cạnh tranh trong phân khúc smartphone cao cấp.

Tuy vậy, sự khác biệt về giá lại xuất hiện ở các phiên bản dung lượng cao hơn. Các phiên bản Galaxy S26 Ultra với bộ nhớ 512GB và 1TB đắt hơn so với Galaxy S25 Ultra vào cùng thời điểm năm trước. Điều này khiến một số người dùng đặt câu hỏi về mức độ hấp dẫn tổng thể của thiết bị, đặc biệt khi xét đến chi phí nâng cấp dung lượng.

Một số nhà phân tích cho rằng nếu mức giá được điều chỉnh phù hợp hoặc đi kèm các chương trình ưu đãi hấp dẫn, thiết bị có thể thu hút thêm người dùng trong phân khúc cao cấp.