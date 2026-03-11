Galaxy M17e giá chỉ khoảng 4 triệu xuất hiện trước giờ G

Một trong những điện thoại Galaxy giá rẻ nhất mà Samsung sắp ra mắt chính là Galaxy M17e đã bị rò rỉ và dự kiến chính thức xuất hiện vào ngày 17/3. Theo các thông số kỹ thuật được tiết lộ, Galaxy M17e được cho là phiên bản đổi tên của Galaxy A07 5G, với mục tiêu dành cho thị trường Ấn Độ.

Thông tin về Galaxy M17e được Samsung đăng tải.

Về thiết kế, Galaxy M17e sẽ sở hữu màn hình HD+ 6,7 inch với phần khuyết hình chữ O và viền khá rộng, điều này không quá bất ngờ đối với một chiếc điện thoại tầm thấp. Tuy nhiên, màn hình sẽ có tần số quét lên đến 120 Hz hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Galaxy M17e có độ dày 8,2 mm, đạt tiêu chuẩn IP54 và được trang bị logo Key Island ở bên phải. Bên trong, M17e sẽ sử dụng chip MediaTek Dimensity 6300, mặc dù không quá mạnh mẽ nhưng sẽ hoạt động hiệu quả với viên pin 6.000 mAh ở mặt sau. Samsung vẫn giữ lại dung lượng pin trên 5.000 mAh cho các sản phẩm tầm trung của mình.

Các thông số kỹ thuật chính của máy.

Đối với camera, Galaxy M17e sẽ được trang bị camera góc rộng 50 MP, camera độ sâu 2 MP và camera selfie 8 MP. Về phần mềm, thiết bị sẽ chạy trên One UI 8 và được hỗ trợ cập nhật Android cùng các bản vá bảo mật trong vòng 6 năm, một thời gian hỗ trợ khá ấn tượng.

Galaxy M17e dự kiến sẽ được bán với giá dưới 14.000 INR (khoảng 4 triệu đồng) trên Amazon Ấn Độ, với hai tùy chọn màu sắc là Blitz Blue và Vibe Violet. Mặc dù không gây ấn tượng mạnh về thông số kỹ thuật, nhưng những chiếc điện thoại giá rẻ tương tự của Samsung thường xuyên nằm trong danh sách 10 thiết bị Android bán chạy nhất toàn cầu mỗi năm. Vì vậy, không có lý do nào để không tin rằng Galaxy M17e và người anh em của nó là Galaxy A07 5G cũng tiếp tục duy trì thành tích.

Hai màu sắc người dùng có thể lựa chọn.