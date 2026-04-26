Những thiết bị điện nên tắt để tránh rủi ro cháy nổ khi rời nhà đi chơi lễ

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, nhiều vụ cháy tại hộ gia đình có nguyên nhân liên quan đến chập điện, quá tải hoặc thiết bị hoạt động không kiểm soát. Đáng chú ý, không ít trường hợp xảy ra khi chủ nhà vắng mặt, khiến việc xử lý ban đầu bị chậm trễ và thiệt hại tăng cao.

Đừng để xảy ra sự cố cháy nổ khỉ rời khỏi nhà lâu ngày rồi mới hối hận.

Chỉ một thao tác kiểm tra rút phích cắm các thiết bị điện trước khi rời đi có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ sự cố, giúp những chuyến du lịch ngày lễ của mọi gia đình trở nên trọn vẹn hơn. Dưới đây là những thiết bị mà người dùng cần đặc biệt lưu ý.

TV và thiết bị giải trí

TV hiện đại thường ở trạng thái chờ (standby) ngay cả khi đã tắt bằng điều khiển. Ở chế độ này, một số linh kiện vẫn hoạt động. Nếu điện áp không ổn định hoặc có sự cố nội bộ, nguy cơ phát sinh nhiệt và chập cháy vẫn tồn tại, vì vậy việc rút nguồn hoàn toàn nếu không sử dụng trong thời gian dài là rất cần thiết. Trong thực tế, khi mọi người đã rời khỏi nhà, việc để TV bật không có ý nghĩa chút nào.

Máy giặt

Máy giặt là thiết bị có công suất lớn, sử dụng động cơ và bảng mạch điện tử. Việc cắm điện liên tục có thể khiến thiết bị chịu rủi ro khi nguồn điện tăng đột ngột hoặc khi linh kiện xuống cấp. Ngoài ra, nếu rời khỏi nhà vào mùa thời tiết ẩm ướt như mưa, môi trường này cũng làm tăng nguy cơ rò điện.

Hãy rút phích cắm điện khỏi máy giặt khi không sử dụng trong thời gian dài.

Bếp điện, bếp từ

Đây là nhóm thiết bị có mức tiêu thụ điện cao nhất trong gia đình. Chỉ cần một thao tác chạm nhầm hoặc lỗi cảm biến, bếp có thể kích hoạt ngoài ý muốn. Trong thực tế trên thế giới, đã có không ít sự cố cháy nhà được ghi nhận bắt nguồn từ việc bếp vẫn kết nối nguồn điện khi không có người giám sát.

Bình nóng lạnh

Hoạt động trong môi trường nước và sử dụng điện công suất lớn, bình nóng lạnh tiềm ẩn nguy cơ rò điện nếu hệ thống bảo vệ gặp trục trặc. Đã có nhiều khuyến cáo cho rằng nên tắt thiết bị này khi không sử dụng để hạn chế rủi ro.

Ổ cắm điện nối dài rất phổ biến hiện nay.

Ổ cắm và dây nối dài

Các ổ cắm nhiều lỗ hoặc dây nối dài tích hợp nhiều thiết bị cùng lúc dễ rơi vào tình trạng quá tải. Khi dòng điện vượt ngưỡng chịu đựng, nhiệt lượng tăng cao có thể làm chảy nhựa và gây cháy. Đây cũng là nguyên nhân phổ biến trong các vụ hỏa hoạn dân dụng.