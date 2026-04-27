Những thiết bị không nên ngắt điện khi rời khỏi nhà du lịch dài ngày

Trong một số trường hợp, việc ngắt điện hoàn toàn cho thiết bị có thể gây bất tiện, làm gián đoạn hệ thống giám sát hoặc ảnh hưởng đến chúng và khiến trải nghiệm du lịch trở nên không trọn vẹn. Dưới đây là danh sách một số thiết bị quan trọng mà người dùng nên để hoạt động với điện trong quá trình rời khỏi nhà nhiều ngày.

Router Wi-Fi

Router là thiết bị giữ vai trò trung tâm trong kết nối Internet của gia đình. Khi ngắt điện khỏi router Wi-Fi, nhiều thiết bị như camera an ninh, chuông cửa thông minh hay các cảnh báo thông minh (khói, chuyển động),… có thể không hoạt động.

Trong các gia đình sử dụng thiết bị thông minh, việc duy trì router Wi-Fi hoạt động giúp đảm bảo khả năng giám sát liên tục. Người dùng nên đặt thiết bị ở vị trí thông thoáng để hạn chế tình trạng quá nhiệt.

Tủ lạnh

Tủ lạnh gần như là thiết bị cần duy trì hoạt động hằng ngày, bởi việc ngắt điện có thể khiến thực phẩm dễ hư hỏng. Ngoài ra, độ ẩm tăng cao gây mùi và nấm mốc, trong khi việc khởi động lại tủ lạnh sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn để làm lạnh. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên tắt tủ lạnh nếu đã dọn sạch thực phẩm và vệ sinh khô ráo trước chuyến đi dài ngày.

Camera an ninh

Camera an ninh hoạt động phụ thuộc vào cả nguồn điện và kết nối mạng, do đó người không sẽ không thể ghi lại sự cố khi ngắt điện. Hơn nữa, ngắt điện sẽ làm mất khả năng quan sát từ xa cũng như gián đoạn lưu trữ dữ liệu (đặc biệt với hệ thống đám mây). Với những gia đình thường xuyên vắng nhà, việc giữ camera hoạt động liên tục là yếu tố quan trọng giúp tăng cường an ninh.

Máy lọc nước

Một số dòng sản phẩm máy lọc nước sử dụng bơm và hệ thống điện tử để duy trì hoạt động ổn định. Việc tắt nguồn trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu quả lọc hoặc tuổi thọ lõi lọc. Tốt hơn hết, người dùng nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất để quyết định có nên tắt hay không.

Thực tế, rủi ro cháy nổ thường đến từ các thiết bị sinh nhiệt cao như bếp điện, bàn ủi, máy sấy hoặc ổ cắm quá tải. Trong khi đó, các thiết bị như router, camera hay tủ lạnh có mức tiêu thụ điện thấp hơn và đóng vai trò duy trì hoạt động cơ bản của ngôi nhà.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên:

- Tắt các thiết bị không cần thiết, đặc biệt là thiết bị công suất lớn.

- Giữ lại những thiết bị phục vụ giám sát, bảo quản và kết nối.

- Kiểm tra hệ thống điện trước khi rời nhà để tránh quá tải.

Việc rời khỏi nhà dài ngày đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ để tiết kiệm điện mà còn đảm bảo an toàn. Thay vì rút toàn bộ thiết bị, người dùng nên lựa chọn có chọn lọc, giữ lại những thiết bị cần thiết và tắt những nguồn tiềm ẩn rủi ro.

Một thói quen kiểm tra nhanh trước khi ra khỏi nhà có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ sự cố, đồng thời đảm bảo ngôi nhà vẫn được vận hành ổn định ngay cả khi không có người ở.