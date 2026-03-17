Galaxy Z Wide Fold liệu có "ngon" hơn Galaxy Z Fold 7?

Samsung đang phát triển một chiếc Galaxy Z Wide Fold để cạnh tranh trực tiếp với iPhone màn hình gập sắp ra mắt của Apple. Báo cáo mới nhất đã cung cấp thêm một chút chi tiết về phần cứng của chúng.

Theo báo cáo, Galaxy Z Wide Fold sẽ có màn hình kích thước 7,6 inch. Mặc dù nhỏ hơn một chút so với màn hình 8 inch trên Galaxy Fold 7, thiết kế gập rộng của máy sẽ mang lại trải nghiệm rất khác biệt. Khi mở ra, điện thoại sẽ mang lại trải nghiệm giống như máy tính bảng, giống như iPhone màn hình gập.

Google Pixel 10 Pro Fold có pin dung lượng lớn hơn Galaxy Z Wide Fold.

Như dự đoán, điện thoại này dự kiến ​​được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 giống như Galaxy S26 Ultra.

Ngoài ra, thiết bị sẽ có pin lớn hơn một chút so với Galaxy Fold 7. Galaxy Z Fold 7 được tích hợp viên pin 4.400 mAh, giống hệt như Galaxy Z Fold 6 trong khi chiếc Galaxy Z Wide Fold sẽ có viên pin 4.800 mAh, ít hơn 5.600 mAh của Galaxy Z TriFold, nhỏ hơn nhiều so với các điện thoại màn hình gập của Trung Quốc. Điện thoại của Samsung rất có thể vẫn đạt được "thời lượng pin cả ngày" nhưng không quá đặc biệt.

Giờ đây, nhiều thông tin cho thấy Apple đang chuẩn bị các ứng dụng dành riêng cho iPhone màn hình gập và điều chỉnh lại hệ điều hành iOS. Theo các nguồn tin, Apple định hướng mẫu iPhone này sẽ mang lại trải nghiệm gần với iPad thay vì chỉ đơn thuần là một smartphone màn hình gập lại.

Galaxy Z Wide Fold sẽ có màn hình với nếp gấp khó nhìn thấy hơn.

Trong khi đó, Samsung đang theo dõi chặt chẽ chiến lược của Apple, kỳ vọng cách tiếp cận mới của Galaxy Z Wide Fold có thể tạo ra sự khác biệt trên thị trường. Đây là hướng đi khác so với các sản phẩm hiện tại như iPhone Air, vốn tập trung vào thiết kế mỏng và nhẹ.

Nếu iPhone màn hình gập không bán được như kỳ vọng, Galaxy Z Wide Fold cũng sẽ chịu chung số phận, giống như Galaxy S25 Edge. Đây gần như là một "canh bạc" đối với Samsung. Cùng chờ xem "ông lớn" công nghệ Hàn Quốc sẽ mang tới gì cho sản phẩm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về Galaxy Z Wide Fold trong các tin bài sắp tới.