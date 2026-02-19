Đánh giá Motorola Razr Fold - "đối thủ" số 1 của Galaxy Z Fold 7

Sự xuất hiện của Razr Fold đánh dấu bước chuyển lớn của Motorola khi rời khỏi phân khúc điện thoại màn hình gập vỏ sò quen thuộc để bước vào sân chơi khắc nghiệt hơn – nơi Samsung và Google đã xây dựng lợi thế nhiều năm. Sản phẩm của hãng đã được trình diễn tại CES 2026 với thiết kế mỏng, cân đối và phần cứng thuộc nhóm cao cấp. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là liệu những yếu tố đó có đủ để thuyết phục người dùng hay Motorola Razr Fold sẽ chỉ là một lựa chọn mới nhưng chưa thật sự khác biệt.

Thiết kế và phần cứng: Khởi đầu không giống một “tân binh”

Nếu nhìn vào ngoại hình, Razr Fold không mang cảm giác của một sản phẩm thế hệ đầu. Máy sở hữu màn hình phụ 6,6 inch với viền tương đối mỏng và màn hình chính bên trong 8,1 inch, lớn hơn đôi chút so với các "đối thủ" hiện tại. Việc Motorola có thể đạt độ mỏng tương đương Galaxy Z Fold 7 cho thấy hãng đã đầu tư nhiều vào quá trình hoàn thiện thiết kế.

Motorola Razr Fold.

Một trong những vấn đề lớn của điện thoại màn hình gập là nếp gấp trên màn hình. Các mẫu Razr Flip gần đây đã cải thiện điểm yếu này và Razr Fold được kỳ vọng tiếp tục xu hướng đó. Tuy vậy, trải nghiệm thực tế sau nhiều tháng sử dụng mới là thước đo quan trọng với người dùng, nếp gấp thường chỉ lộ rõ khi thiết bị bị hao mòn theo thời gian.

Về mặt lợi ích thực tế, thiết kế mỏng và nhẹ giúp việc cầm nắm dễ dàng hơn, giảm cảm giác cồng kềnh - vốn là nhược điểm của nhiều mẫu điện thoại màn hình gập dạng sách trước đây. Điều này có thể giúp Razr Fold trở thành lựa chọn phù hợp với những người muốn sở hữu màn hình lớn nhưng vẫn cần tính di động.

Camera và bút cảm ứng: Tiềm năng lớn nhưng vẫn là ẩn số

Motorola trang bị cho Razr Fold hệ thống ba camera sau 50 MP gồm góc rộng, góc siêu rộng và tele 3x. Trên lý thuyết, đây là cấu hình ngang tầm flagship. Tuy nhiên, chất lượng ảnh không chỉ phụ thuộc vào độ phân giải mà còn nằm ở cảm biến, thuật toán xử lý và khả năng tối ưu phần mềm – những yếu tố mà Motorola chưa cho phép thử nghiệm đầy đủ trong các buổi trải nghiệm ban đầu.

Motorola Razr Fold cũng có khả năng nhiếp ảnh ấn tượng.

Nếu Motorola tối ưu tốt phần mềm xử lý ảnh, Razr Fold có thể thu hẹp khoảng cách với các flagship truyền thống.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng hỗ trợ Moto Pen Ultra. Trong khi nhiều mẫu điện thoại màn hình gập chưa cung cấp trải nghiệm bút cảm ứng tương đương, đây có thể là lợi thế thực tế cho những người dùng thường xuyên ghi chú, vẽ hoặc làm việc đa nhiệm. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ thực sự rõ ràng nếu phần mềm được tối ưu tốt cho bút.

Phần mềm và thời điểm ra mắt

Trong cuộc đua điện thoại màn hình gập, phần mềm mới là yếu tố quyết định trải nghiệm dài hạn. Samsung đã phát triển hệ thống đa nhiệm qua nhiều thế hệ Galaxy Z Fold, Google tận dụng kinh nghiệm từ tablet để tối ưu Android cho màn hình lớn. Motorola dù có thành công nhất định với dòng Razr Flip nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm sâu về giao diện dành cho smartphone màn hình gập dạng sách.

Motorola Razr Fold cũng có khả năng tương thích với bút cảm ứng.

Những ấn tượng ban đầu cho thấy phần mềm của Razr Fold chưa hoàn thiện khi nhiều tính năng AI và camera chưa được mở khóa thử nghiệm. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ cần chờ thêm thời gian để đánh giá chính xác, đặc biệt là khả năng đa nhiệm và tối ưu ứng dụng trên màn hình lớn.

Thời điểm ra mắt của Razr Fold cũng khá nhạy cảm. Samsung đã có nhiều thế hệ Fold, Google cũng đang tiến tới thế hệ thứ tư và thị trường có thể sớm đón nhận thêm những "đối thủ" mới. Việc Motorola tham gia ngay trước khi thị trường có thêm biến động lớn có thể giúp hãng thu hút sự chú ý ban đầu nhưng về lâu dài, sự khác biệt phải đến từ trải nghiệm, không chỉ từ thiết kế.

Motorola Razr Fold rất đáng thử.

Nhìn tổng thể, Razr Fold cho thấy Motorola đã chuẩn bị khá kỹ về phần cứng, từ thiết kế mỏng nhẹ đến cấu hình cao cấp và hỗ trợ bút cảm ứng. Tuy nhiên, đối với người dùng thực tế, những yếu tố như thời lượng pin, độ bền màn hình, chất lượng camera và tối ưu phần mềm mới là điều cần quan tâm.

Nếu Motorola giải quyết tốt các yếu tố này, Razr Fold có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2026. Cho đến khi sản phẩm hoàn thiện và được thử nghiệm rộng rãi, người dùng vẫn nên giữ thái độ thận trọng trước khi quyết định xuống tiền.