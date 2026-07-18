NASA công bố loạt công nghệ cốt lõi giúp con người sống sót trên Mặt Trăng và Sao Hỏa

NASA vừa công bố lựa chọn 41 đề xuất từ 37 công ty Mỹ nhằm phát triển các công nghệ cần thiết cho sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Thông qua chương trình Cơ hội Hợp tác (ACO) năm 2025, các dự án này sẽ tập trung giải quyết những thách thức lớn về vận tải không gian, hạ tầng và hoạt động bề mặt. Việc hợp tác với khu vực tư nhân sẽ giúp NASA nhanh chóng sở hữu các năng lực cốt lõi cho các sứ mệnh tham vọng nhất của mình.

Điểm đặc biệt của chương trình ACO là NASA thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp mà hoàn toàn không cấp vốn trực tiếp cho họ. Thay vào đó, các doanh nghiệp sẽ được quyền tiếp cận cơ sở vật chất, phần mềm, phần cứng cùng đội ngũ kỹ thuật của NASA để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đây là bước đệm quan trọng giúp các công ty sẵn sàng đưa hệ thống mới vào khai thác thương mại lẫn phục vụ chính phủ trong tương lai.

Hình minh họa.

Những siêu công nghệ đột phá cho tương lai ngoài vũ trụ

Trong số các dự án được chọn, tập đoàn Lockheed Martin sẽ phát triển hệ thống năng lượng mô-đun nhỏ gọn để cung cấp nguồn điện ổn định tại vùng tối vĩnh viễn trên Mặt Trăng. Hệ thống này giúp phi hành gia và thiết bị chịu đựng được đêm Mặt Trăng kéo dài, đồng thời cải tiến công nghệ truyền tải điện không dây bằng sợi laser. Đây là giải pháp quan trọng giải quyết bài toán năng lượng thiết yếu tại những khu vực khắc nghiệt nhất.

Bên cạnh đó, công ty Kall Morris Inc. đang nghiên cứu Asteria, một hệ thống sử dụng chất kết dính đặc biệt để ghép thêm tải trọng vào tàu vũ trụ đang hoạt động trên quỹ đạo. Thiết bị này giúp nâng cao khả năng cơ động, thu thập dữ liệu và kéo dài tuổi thọ của các vệ tinh cũ lẫn mới mà không cần lắp khớp nối từ trước. Trong khi đó, doanh nghiệp Moonprint Solutions lại đề xuất các tấm phủ linh hoạt giúp bảo vệ xe tự hành và khớp robot khỏi bụi Mặt Trăng có tính mài mòn cao.

Hình minh họa.

NASA nhận định rằng sự thành công của các dự án này không chỉ phục vụ đắc lực cho các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai mà còn mang lại lợi ích kinh tế to lớn. Những công nghệ đột phá này hứa hẹn sẽ mở rộng thị trường thương mại sẵn có, khai phá các lĩnh vực mới và tối ưu hóa chi phí vận hành. Đồng thời, sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh và đưa nền kinh tế không gian của quốc gia lên tầm cao mới.