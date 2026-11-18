Jensen Huang lần đầu lên tiếng từ khi buộc phải từ chức hồi tuần trước vì bê bối ngoại tình, khẳng định ông "lấy làm vinh dự" nếu được quay trở lại cương vị CEO, dù Hội đồng quản trị Nvidia đã thẳng thừng khước từ khả năng này.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Tuyên bố của ông Huang được đưa ra ngay trước thời điểm Nvidia công bố báo cáo kết quả tài chính quý III năm tài khóa 2027 (chiều 17/11 giờ Mỹ). Đồng thời, Bộ Tư pháp cùng Bộ Thương mại Mỹ xác nhận đang điều tra một công ty có liên hệ với người tình của cựu CEO này về nghi vấn lách luật kiểm soát xuất khẩu để tuồn chip Nvidia sang Trung Quốc.

Kể từ khi ông Huang rời ghế, giá cổ phiếu Nvidia đã sụt giảm khoảng 35% so với vùng đỉnh trước khủng hoảng.

Trong thông cáo đăng tải công khai, Jensen Huang thừa nhận những sai phạm cá nhân nhưng bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho đế chế do chính ông đồng sáng lập từ năm 1993:

"Tôi đã nhận thấy làn sóng kêu gọi mạnh mẽ từ các nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của Nvidia mong muốn tôi trở lại làm CEO. Nếu Hội đồng quản trị quyết định rằng sự trở lại của tôi là vì lợi ích tốt nhất cho cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ, tôi sẽ lấy làm vinh dự được đáp lại lời kêu gọi này và quay trở lại vị trí CEO", ông viết.

Đồng thời, ông Huang gửi lời xin lỗi tới gia đình và ban lãnh đạo tập đoàn: "Tôi đã không đáp ứng được những tiêu chuẩn mà mọi người tại Nvidia kỳ vọng, và đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong đời sống cá nhân. Tôi đã gây ra những rắc rối cho Hội đồng quản trị và tôi vô cùng hối tiếc. Tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về sai lầm của mình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Hội đồng quản trị".

Trước đó, ông Huang phải từ bỏ toàn bộ chức vụ CEO, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang - cựu lãnh đạo công ty hạ tầng dữ liệu Megaspeed tại Singapore bị tình báo Mỹ nghi là điệp viên, cùng mối quan hệ thứ hai với bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Y tế của chính Nvidia.

Bất chấp tính chất nghiêm trọng của vụ việc, làn sóng kêu gọi đưa ông Huang trở lại ghế nóng đã lan rộng mạnh mẽ. Gần 200.000 người, bao gồm tỷ phú Elon Musk và hàng nghìn nhân viên Nvidia, đã ký vào thư ngỏ đề nghị phục chức cho ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ khi tuyên bố ông "chắc chắn không phiền" nếu ông Huang quay lại làm CEO, đồng thời giảm nhẹ các lo ngại về yếu tố gián điệp.

Tuy nhiên, tại buổi họp công bố báo cáo tài chính quý III diễn ra vào cuối ngày 17/11 (giờ Mỹ), tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones đã chính thức "đóng sập cánh cửa" tái xuất của nhà sáng lập. Ông Jones khẳng định Hội đồng quản trị nhất trí chấp nhận đơn từ chức của ông Huang, không có ý định tuyển dụng lại ông vào vị trí CEO và đã thuê công ty săn đầu người cấp cao Heidrick & Struggles để tìm kiếm người kế nhiệm chính thức trong lúc Giám đốc Tài chính Colette Kress tạm quyền điều hành.