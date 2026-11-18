Jason Chang, một học sinh lớp 7 tại Học viện Worcester, Massachusetts (Mỹ), đã tìm ra giải pháp sáng tạo để cải thiện hiệu suất của đèn Giáng sinh năng lượng mặt trời trong gia đình.

Giải pháp của Chang được đánh giá cao tại Mỹ nhờ chi phí rẻ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của mẹ về việc điều chỉnh đèn để đón nhận nhiều ánh nắng hơn, Chang đã phát triển một thiết bị theo dõi năng lượng mặt trời sử dụng nước và trọng lực mà không cần động cơ hay cảm biến ánh sáng.

Theo thông tin từ CBS Boston, nguyên mẫu của Chang có giá dưới 25 USD và đã cho thấy khả năng tạo ra điện áp cao hơn khoảng 20% so với các tấm pin mặt trời cố định trong các thử nghiệm ngoài trời. Thiết bị này giải quyết một trong những hạn chế lớn nhất của tấm pin mặt trời cố định: không thể thay đổi vị trí khi mặt trời di chuyển trên bầu trời.

Cách thức hoạt động của thiết bị rất đơn giản. Một xô nước được sử dụng để điều chỉnh vị trí của tấm pin mặt trời nhỏ gắn trên một cấu trúc gỗ xoay. Khi nước nhỏ giọt vào xô, trọng lượng của nó sẽ nghiêng tấm pin suốt cả ngày mà không cần cảm biến. Việc khởi động hệ thống cũng rất dễ dàng, chỉ cần rút nút xả để nước chảy. Tuy nhiên, để đạt được hiệu suất tối ưu, Chang đã dành hơn một năm để hoàn thiện thiết kế, ghi chép các thử nghiệm và sử dụng vật liệu tái chế.

Jason Chang.

Mặc dù mức cải thiện 20% được báo cáo là ấn tượng, nhưng cần lưu ý rằng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc tăng 20% công suất hoặc tổng sản lượng năng lượng. Để xác định chính xác lợi ích, cần có các chỉ số dòng điện và đo lường năng lượng theo thời gian - những thông số vốn chưa được công bố.

Việc theo dõi mặt trời không phải là điều mới mẻ khi trên thị trường hiện có các thiết bị theo dõi năng lượng mặt trời thương mại, nhưng chúng thường có giá cao hơn. Chang đã cung cấp một giải pháp tự chế tiết kiệm chi phí, mặc dù việc lắp đặt các tấm pin di động trên mái nhà vẫn gặp nhiều thách thức.

Hệ thống theo dõi không cần động cơ có thể hấp dẫn cho những người vận hành các hệ thống nhỏ độc lập, nơi mỗi chút năng lượng đều quan trọng. Tuy nhiên, thiết kế của Chang cũng gặp phải một số vấn đề, đặc biệt là vào mùa đông khi nước có thể đóng băng.

Dù còn nhiều điều cần cải thiện, công trình của Jason Chang đã thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ và cậu được vinh danh là một trong 55 học sinh Nhà vô địch STEM quốc gia vào năm 2026.