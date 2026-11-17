Thông tin về thiết kế của Galaxy S27 Ultra đã không còn là bí mật khi nhiều nguồn tin đáng tin cậy xác nhận rằng mẫu điện thoại này sẽ có cụm camera nằm ngang, một sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm.

Hình ảnh mô phỏng thiết kế cụm camera sau của Galaxy S27 Ultra và S27 Pro.

Để có cái nhìn rõ hơn về thiết kế của Galaxy S27 Ultra, chuyên gia rò rỉ Ice Universe đã công bố hình ảnh kết xuất mới, cho thấy cả hình ảnh về Galaxy S27 Ultra, thậm chí cả Galaxy S27 Pro, mẫu điện thoại dự kiến sẽ nằm ngay dưới phiên bản Ultra.

Hình ảnh cho thấy cụm camera của Galaxy S27 Ultra trải dài từ cạnh này sang cạnh khác, lấy cảm hứng từ iPhone 18 Pro. Cụ thể, hai cảm biến lớn được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc bên phải, trong khi bên trái là một cột các cảm biến nhỏ hơn. Ice Universe khẳng định đây là thiết kế cuối cùng với độ chính xác “100%”.

Sự thay đổi này ngay lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi. Theo các báo cáo trước đó, cả hai mẫu Ultra và Pro sẽ sử dụng chung camera chính 200 MP và camera siêu rộng 50 MP. Tuy nhiên, mẫu Ultra sẽ trang bị ống kính tele 5x, trong khi mẫu Pro chỉ có ống kính tele 3x. Màn hình của Galaxy S27 Ultra sẽ lớn hơn với kích thước 6,9 inch, trong khi Galaxy S27 Pro sẽ có kích thước 6,5 inch. Phiên bản Pro sẽ không hỗ trợ bút S Pen như phiên bản Ultra.

Một hình ảnh kết xuất bị rò rỉ trước đó.

Mặc dù có một số điểm khác biệt nhỏ, bố cục tổng thể của thiết kế dường như đã được xác định. Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng mạng không mấy tích cực, khi Galaxy S27 Ultra bị so sánh với iPhone 18 Pro và các mẫu điện thoại Android giá rẻ.

Một số người dùng trên mạng xã hội đã bày tỏ sự thất vọng về sự thay đổi này, cho rằng Samsung đã đánh mất bản sắc của mình khi từ bỏ thiết kế đặc trưng. Theo họ, việc chuyển sang thiết kế mới này khiến Galaxy S27 Ultra dễ bị nhầm lẫn với các mẫu điện thoại giá rẻ khác.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Google và Apple đều áp dụng thiết kế cụm camera nằm ngang, Samsung dường như không còn lý do để giữ lại thiết kế cũ. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, người dùng có thể sẽ dần quen với thiết kế mới này, trong khi hiệu suất của máy vẫn là yếu tố quan trọng hơn.