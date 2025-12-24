Vật thể làm xoắn không - thời gian lộ diện, chứng minh Einstein đúng

Theo Science Alert, các nhà khoa học đã lần theo một sự kiện gián đoạn thủy tiều (TDE), tức sự kiện lỗ đen xé sao, từ đó tìm ra bằng chứng thuyết phục về việc không - thời gian bị xoắn lại do lỗ đen quái vật.

Ngôi sao xấu số nói trên đã gây ra những vụ bùng nổ tia X năm 2024, khi xui xẻo đến gần lỗ đen trung tâm của thiên hà LEDA 145386 và bị kéo giãn.

Lỗ đen quái vật của thiên hà LEDA 145386 cách Trái Đất 400 triệu năm ánh sáng đang làm xoắn không - thời gian - Ảnh minh họa: ICRAR

Tại khu vực lỗ đen này hoành hành, các nhà nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng toàn diện nhất về hiện tượng "kéo lê khung tham chiếu", tức không - thời gian bị xoắn lại, một điều mà nhà bác học Albert Einstein đã dự đoán hơn một thế kỷ trước trong thuyết tương đối rộng.

Lý thuyết lâu đời này cho rằng bất cứ vật thể nào có khối lượng đều làm biến dạng không thời gian do lực hấp dẫn. Bất cứ khi nào khối lượng đó quay, không - thời gian sẽ bị biến dạng với một độ xoắn tương ứng.

Nhiều quan sát về hiện tượng này đã được thực hiện trước đây, bao gồm cả ảnh hưởng của nó lên các vệ tinh xung quanh Trái Đất.

Tuy nhiên, ở vùng không gian gần Trái Đất, hiện tượng đó khá mờ nhạt. Các nhà khoa học tin rằng nếu có thể xác định điều tương tự ở các vật thể lớn như lỗ đen siêu khối lượng (lỗ đen quái vật), họ sẽ có thể quan sát rõ ràng và toàn diện hơn.

Nhưng các lỗ đen quái vật thường nằm quá xa để nghiên cứu chi tiết các hoạt động tinh tế của chúng.

Điều đó có nghĩa là chúng ta thường phải chờ đợi một sự kiện thảm khốc, chẳng hạn như sự hủy diệt của một ngôi sao, để đo lường bất kỳ hành vi khó nắm bắt nào.

Ngôi sao xấu số bị lỗ đen của LEDA 145386 xé nát đã đem lại cơ may hiếm có đó.

"Những quan sát này còn cho chúng ta biết thêm về bản chất của các sự kiện phá hủy sao do lực hấp dẫn khổng lồ của lỗ đen gây ra" - đồng tác giả Cosimo Inserra từ Đại học Cardiff (Anh) cho biết.

Nghiên cứu còn có sự tham gia của các tác giả đến từ Đại học Chalmers (Thụy Điển) và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc; được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances.